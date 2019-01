Stolným tenistom roka sa stal Ľubomír Pištej

Stolný tenista roka 2018: Ľubomír Pištej



nominovaní:



Barbora Balážová – štvrťfinále ME v mixe, účastník World Tour Grand Finals v mixe



Ľubomír Pištej – štvrťfinále ME v mixe, World Tour Grand Finals v mixe



Wang Jang – víťaz pohára ETTU klubov, majster Slovenska 2018

Mládežnícky hráč(-ka) roka: Tatiana Kukuľková



nominovaní:



Filip Delinčák – 3. miesto vo štvorhre kadetov na ME mládeže, (s Klajberom), 6. miesto družstvá kadetov na ME mládeže



Adam Klajber – 3. miesto vo štvorhre kadetov na ME mládeže, 6. miesto družstvá kadetov na ME mládeže



Tatiana Kukuľková – účastníčka OH mládeže 2018, osemfinále ME do 21 rokov, 7. miesto družstvo junioriek na ME mládeže

Objav roka: Jakub Goldír



nominovaní:



Jakub Goldír – majster SR v dvojhre mladších aj starších žiakov



Adam Klajber – 3. miesto vo štvorhre na ME kadetov (s Delinčákom)



Dominika Wiltschková - 5.-8. miesto EuroMini Champs

Tréner roka: Saša Dragaš



nominovaní:



Saša Dragaš - tréner kadetov SR, 6. miesto družstva a 3. miesto štvorhra na ME mládeže



Anton Kutiš – tréner mládeže ŠKST Topoľčany, 1. miesto družstiev mladších a starších žiačok a mladších žiakov na M SR a viaceré individuálne tituly



Jaromír Truksa - tréner reprezentácie mužov SR, štvrťfinále ME v mixe, účastník World Tour Grand Finals v mixe, postup na ME družstiev mužov

Rozhodca roka: Matej Hamran



nominovaní:



Marián Bystričan - medzinárodný rozhodca ITTF najvyššej kategórie Blue Badge



Matej Hamran - čerstvý držitel licencie Medzinárodného hlavného rozhodcu ITTF



Boris Račko - medzinárodný rozhodca ITTF najvyššej kategórie Blue Badge

Stolnotenisové srdce – športový počin roka



Cena bola udelená Ľudovítovi Tomagovi (ŠKST Margecany) za poskytnutie prvej pomoci spoluhráčovi, ktorý skolaboval počas zápasu 2. ligy. Svojou pohotovou reakciou a oživovaním až do príchodu záchrannej služby mu zachránil život.



Valentina Popová



držiteľka 9 zlatých, 1 striebornej a 8 bronzových medailí z ME v drese ZSSR



získala bronzovú medaila v drese Slovenska v zmiešanej štvorhre s Jaromírom Truksom na ME 1994



členka Siene slávy ETTU



do nedávna reprezentačná trénerka žien a junioriek



v súčasnosti trénerka mládeže SV Schwechat





Jozef Goláň



popredný medzinárodný rozhodca s kvalifikáciou hlavného rozhodcu s celosvetovou pôsobnosťou



hlavný rozhodca a zástupca hlavného rozhodcu na desiatkach turnajov ME a ME mládeže



8 rokov člen komisie rozhodcov ETTU



člen Výkonného výboru Asociácie stolného tenisu ČSFR 1990 – 1992

Bratislava 30. januára (TASR) - Ľubomír Pištej sa stal Stolným tenistom roka 2018. Cenu v hlavnej kategórii výročnej ankety Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) si prevzal na stredajšom ceremoniáli v Bratislave, na ktorom sa zúčastnili aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel a štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR Jozef Gönci.Ľubomír Pištej triumfoval v hlavnej kategórii v konkurencii slovenskej ženskej jednotky Barbory Balážovej a svojho spoluhráča z reprezentácie Wanga Janga. Tridsaťštyriročný Pištej aktuálne figuruje na 59. mieste svetového rebríčka ITTF, čo je jeho historicky najlepšie umiestnenie. V uplynulom roku bol líder reprezentačného tímu, ktorý si v kvalifikácii vybojoval postup na tohtoročné majstrovstvá Európy tímov. S Balážovou si zahral vo štvrťfinále ME v mixe a zúčastnil sa aj na World Tour Grand Finals v mixe.Cenu pre mládežníčku roka získala Tatiana Kukuľková, ktorá sa minulý rok predstavila na OH mládeže, v osemfinále ME do 21 rokov a s družstvom junioriek obsadila 7. miesto na ME mládeže. Objavom roka sa stal Jakub Goldír, majster SR v dvojhre mladších aj starších žiakov. Za trénera roka zvolili Sašu Dragaša, ktorý priviedol kadetov SR na 6. miesto v družstvách a 3. miesto vo štvorhre na ME mládeže. Rozhodcom roka sa stal Matej Hamran.Stolnotenisové srdce, cenu za športový počin roka získal Ľudovít Tomaga (ŠKST Margecany) za poskytnutie prvej pomoci spoluhráčovi, ktorý skolaboval počas zápasu 2. ligy. Svojou pohotovou reakciou a oživovaním až do príchodu záchrannej služby mu zachránil život.Súčasne s vyhlasovaním zaradili do Siene slávy slovenského stolného tenisu bývalú úspešnú reprezentantku a súčasnú trénerku Valentinu Popovovú a bývalého uznávaného medzinárodného rozhodcu Jozefa Goláňa.povedal predseda SSTZ Zdeno Kríž.