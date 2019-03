Strelci SR vo výbornej forme, Barteková: Mala som fantastickú prípravu

Z medzinárodných pretekov v streľbe z brokových zbraní Katar Open 2019 v katarskej Dauhe priviezli jeden triumf a dve druhé miesta. Pozitívne výsledky sú podľa nich výsledkom dobrej zimnej prípravy.

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe majú v úvode sezóny výbornú formu. Z medzinárodných pretekov v streľbe z brokových zbraní Katar Open 2019 v katarskej Dauhe priviezli jeden triumf a dve druhé miesta. Pozitívne výsledky sú podľa nich výsledkom dobrej zimnej prípravy.



Danka Barteková po februárovom triumfe na VC Cypru v Larnake zvíťazila v Katare v skeete žien. V dvojdňovej kvalifikácii síce obsadila 4. miesto, ale vo finále bola najlepšia. Po triumfoch na Katar Open v rokoch 2013 a 2017 zavŕšila minulý týždeň na Arabskom polostrove hetrik. "Mala som fantastickú prípravu. Od konca októbra som začala trénovať kondične. Tentokrát bola moja príprava iná, pracujem veľmi na balanse, vnútornom svalstve, na kompenzáciách a vytrvalosti. Bolo to inou zábavnou formou a veľmi ma to bavilo. Od Vianoc som mala veľa suchého tréningu. Na strelnici som videla, že sa moja forma nachádza v takom stave, v akom vlani končila a to ma veľmi teší," povedala Barteková na pondelňajšom brífingu na pôde Športového centra polície (ŠCP).



Aj ďalšia slovenská reprezentantka Zuzana Rehák Štefečeková začala novú sezónu pódiovým umiestnením. V trape žien obsadila členka ŠCP Bratislava druhé miesto, vo finále trafila 40 terčov. Nestačila len na taliansku trapistku Silvanu Mariu Stancovú. "Po náročnej sezóne som v zime trávila veľa času doma, za čo som vďačná. V príprave som začala kompenzačné cvičenia, čo bola pre mňa zábava, pretože som videla, v akých veciach som neschopná. Pušku som nemala v ruke štyri mesiace, ale asi to tak malo byť, keďže výsledok z Kataru bol dobrý," uviedla Štefečeková.



Favorizované duo Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková obsadilo v tímovom mixe 5. priečku. Úradujúci majstri sveta figurovali po kvalifikácii so súčtom 134 terčov na 4. mieste, keď Varga trafil 68 (23-23-22) a Rehák Štefečeková 66 terčov (24-21-21). Minuloročný víťaz Katar Open v trape Varga sa musel v mužskej súťaži tentoraz uspokojiť so 7. pozíciou. "S výsledkom v Katare som spokojný, pušku som mal v ruke po prvý raz. Chýbal mi len bod do finále, bola ťažká konkurencia. Mám to dobre natrénované, ale ešte mám čo robiť," uviedol Varga, ktorý sa na sezónu pripravoval v teple: "Bol som na jeseň v Austrálii vďaka ŠCP. Riešili sme kondíciu, jemnú motoriku a fyzioterapiu. Bolo to pre mňa veľmi pozitívne, pretože moje svaly potrebujú teplo."



Na OH 2020 do Tokia vybojovali slovenskí strelci už štyri miestenky vďaka umiestneniam na vlaňajších MS, aj preto vynechajú niektoré preteky SP. "Ja nepôjdem na SP v marci do Mexika a ani v apríli do Al-Ainu. Pôjdem až v máji do Kórejskej republiky. V júni máme Európske hry a odtiaľ hneď cestujeme na ME. V septembri máme MS a potom finále Svetového pohára. Záver sezóny bude nabitý, aj preto vynechám niektoré preteky," poznamenala Barteková. Erik Varga zatiaľ neplánuje vynechať nič: "Chcem sa posúvať, preto absolvujem okrem Svetových pohárov aj Európske športové hry v Minsku, potom nás čakajú ME v talianskom Lonate. Nie je to moja srdcová záležitosť, aj keď som tam získal titul majstra sveta, ale pobijeme sa o dobrý výsledok," povedal Varga. Zuzana Rehák-Štefečeková vynechá preteky v Mexiku rovnako ako Barteková, jej program je však v niečom odlišný: "Ja nepôjdem do Mexika, ale do Al-Ainu sa teším. Vypustím však na rozdiel od Danky Kóreu, pretože cestovať na opačný koniec je pre mňa zbytočné."