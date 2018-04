Studenič podpísal zmluvu na tri roky s New Jersey Devils

Devils si Studeniča vybrali v 5. kole draftu 2017 z celkovej 143. pozície.

Newark 2. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič podpísal vstupnú zmluvu na tri roky s klubom NHL New Jersey Devils. Tá vstúpi do platnosti od sezóny 2018/2019. Klub o dohode s 19-ročným krídelníkom informoval na oficiálnej stránke.



Devils si Studeniča vybrali v 5. kole draftu 2017 z celkovej 143. pozície. Od roku 2016 pôsobí v OHL v tíme Hamilton Bulldogs. V základnej časti 2017/2018 zaň odohral 62 zápasov, v ktorých nazbieral 48 bodov za 20 gólov a 28 asistencií. Vo vyraďovacích bojoch, do ktorých jeho tím postúpil z prvej priečky, má po piatich dueloch na konte dve asistencie. "Buldoci" si v prvom kole poradili s Ottawou 67's 4:1 na zápasy.