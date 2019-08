Stümpel sa dohodol s druholigovým nováčikom HK MŠK Žiar nad Hronom

Skúsený útočník odišiel z profesionálneho hokeja po sezóne 2016/2017, ktorú odohral v tipsportligovom Liptovskom Mikuláši.

Žiar nad Hronom 8. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jozef Stümpel si predĺži bohatú kariéru v tretej najvyššej slovenskej súťaži. V ročníku 2019/2020 by mal obliekať dres nováčika HK MŠK Žiar nad Hronom. Informovala o tom stránka promosport.sk.



Skúsený útočník odišiel z profesionálneho hokeja po sezóne 2016/2017, ktorú odohral v tipsportligovom Liptovskom Mikuláši. V uplynulých dvoch ročníkoch nastupoval za HK 96 Nitra v tretej najvyššej súťaži. V nej si bude v nasledujúcom ročníku obliekať dres ambiciózneho tímu, ktorý bude hrávať domáce zápasy na novom štadióne. "Majster sveta prichádza do Žiaru, aby pomohol k veľkému návratu hokeja a naplneniu cieľa, ktorým je postup do 1. ligy," uviedla stránka promosport.sk.