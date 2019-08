Štvrtú etapu Okolo Poľska po tragickej smrti Lambrechta neutralizujú

Iba 22-ročný Lambrecht z tímu Lotto–Soudal podľahol v pondelok následkom zranení, ktoré utrpel po páde v 3. etape.

Zabrze 6. augusta (TASR) - Pondelňajšiu 3. etapu cyklistických pretekov Okolo Poľska poznačila tragédia. Dvadsaťdvaročný belgický cyklista Bjorg Lambrecht z tímu Lotto–Soudal zomrel po prevoze do nemocnice v juhopoľskom meste Rybnik, keď počas etapy narazil v daždivom počasí hlavou do betónového priepustu pri ceste. Organizátori v reakcii na tragédiu neutralizovali utorňajšiu 4. etapu.



Lambrechta oživovali už priamo na mieste nešťastia, neskôr ho previezli sanitkou do nemocnice. Jeho zdravotný stav totiž neumožňoval letecký transport. Napokon sa lekárom nepodarilo jeho život zachrániť, zomrel na operačnom stole. "Cyklistu priviezli v kritickom stave. Prijali ho na jednotke intenzívnej starostlivosti a okamžite išiel na operačný stôl. Nanešťastie počas zákroku zomrel," citovala hovorcu nemocnice v Rybniku Michala Sieroňa poľská verzia portálu Eurosport.



"Nebol to žiadny rýchly zjazd. Bola to rovná a široká cesta, no na okamih zaváhal, zišiel z asfaltu a prišlo k tragédii. Zranenia boli také vážne, že sme ihneď zavolali sanitku i helikoptéru. Previezli ho do nemocnice, jeho srdce začalo znovu biť, no nanešťastie zomrel," opísal nešťastie riaditeľ pretekov Czeslaw Lang. "Sme veľmi otrasení touto tragédiou. Slová nedokážu opísať emócie, ktoré cítime. Zdieľam bolesť s Bjorgovou rodinou, priateľmi a tímom a zároveň im vyjadrujem našu plnú podporu. Bjorg navždy ostane v našich myšlienkach ako výnimočný cyklista a výborný človek," dodal Lang pre cyclingnews.com.



K smrti mladého pretekára sa vyjadril jeho tím Lotto–Soudal. "Odpočívaj v pokoji Bjorg," napísal na sociálnej sieti. "Niekedy je ťažké vôbec písať. Som hlboko šokovaný správou, ktorá sa ku mne dostala po tretej etape Okolo Poľska. Úprimnú sústrasť rodine, priateľom a tímu Lotto-Soudal. Je to veľmi smutný deň pre cyklistiku," povedal Nemec John Degenkolb.



Lambrecht bol veľkým talentom belgickej cyklistiky. Triumfoval na prestížnej klasike Liége-Bastogne-Liége pretekárov do 23 rokov a skončil celkovo druhý na etapových pretekoch Tour de l'Avenir.



Status profesionála získal v roku 2018. V tejto sezóne mu iba tesne ušlo pódium na klasikách Valonský šíp, Amstel Gold Race i Brabantský šíp. Získal biely dres pre najlepšieho mladého jazdca na Critérium du Dauphiné. V tradičnej generálke na Tour de France obsadil celkovo 12. miesto. V júni predĺžil zmluvu s tímom Lotto-Soudal na ďalšie dva roky. "Veľmi ma mrzí úmrtie Bjorga Lambrechta, ktorý za krátky čas ukázal veľa," uviedol úradujúci majster sveta Alejandro Valverde zo Španielska.



Úprimnú sústrasť rodine a kolegom vzdali na sociálnych sieťach aj mnohí ďalší cyklisti a funkcionári. "Zničujúce správy. Moje myšlienky sú s Bjorgovou rodinou a priateľmi. Je to také smutné," napísal víťaz Tour de France 2018 Geraint Thomas. "Neskutočne smutný deň pre cyklistiku. Naše myšlienky sú s rodinou, priateľmi, kolegami a všetkými, ktorých sa dotkla táto tragická správa. RIP Bjorg!" uviedli predstavitelia tímu CCC. "Dnes nemôžeme hovoriť o ničom inom, len o tragickej smrti Bjorga Lambrechta. Rodine i priateľom želám veľa síl, som s vami," napísal Kolumbijčan Fernando Gaviria. "Veľmi smutný deň tu v Poľsku i v celom cyklistickom svete. Naše myšlienky a súcit sú s rodinou, priateľmi a tímovými kolegami Bjorga Lambrechta. Odpočívaj v pokoji. Nech tvoja hviezda žiari tak jasne, ako si žiaril v cyklistike," pridal sa Brit Mark Cavendish.



Organizátori sa v reakcii na tragédiu rozhodli neutralizovať utorňajšiu 4. etapu. "Organizátori, jury a tímy sa tak rozhodli, aby sme vzdali úctu Bjorgovi. Etapu sme skrátili na 133,7 km a záverečný okruh bude len jeden. Akékoľvek ďalšie rozhodnutia o utorňajšej etape budeme komunikovať po dohode s tímom Lotto-Soudal," píše sa vo vyhlásení organizátorov, ktorí zároveň zrušili všetky sprievodné akcie vrátane detských pretekov.