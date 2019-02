Súboj o španielsky Superpohár by sa mal rozšíriť na štyri tímy

Od roku 2004 dominujú Superpoháru dva veľkokluby Real Madrid a FC Barcelona, čo motivuje vedenie Španielskej futbalovej federácie (RFEF) zmeniť aktuálny systém.

Madrid 19. februára (TASR) - Súboj o španielsky futbalový Superpohár by sa v novej sezóne mal rozšíriť na štyri tímy. K pôvodným účastníkom sa v prípade schválenia nového formátu pripojí druhý tím La Ligy a zdolaný finalista Copa del Rey, informovala agentúra AFP.



Od roku 2004 dominujú Superpoháru dva veľkokluby Real Madrid a FC Barcelona, čo motivuje vedenie Španielskej futbalovej federácie (RFEF) zmeniť aktuálny systém. "Chceme zabezpečiť, aby obraz o španielskom futbale nebol obmedzený na jeden alebo dva kluby. Týmto krokom sa otvoria možnosti pre ďalšie kluby, čo by im aj mohlo priniesť nové zdroje príjmu," informoval prezident RFEF Luis Rubiales a dodal: "Víťazi oboch semifinálových stretnutí sa stretnú vo finále. Celá súťaž sa by mala odohrať v priebehu piatich dní." Členovia federácie budú diskutovať o zmene systému v Apríli.