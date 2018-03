V kauze lekára futbalových reprezentantov vypovedali svedkovia

O správaní niektorých futbalistov a členov realizačného tímu v Senci informovali médiá v decembri 2014.

Bratislava 20. marca (TASR) – Výsluchom troch svedkýň v utorok na Okresnom súde (OS) Bratislava III pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade bývalého lekára futbalovej reprezentácie Slovenska do 21 rokov Petra K. Všetky tri svedkyne spolu s ďalšími kolegami boli v októbri 2014 podľa ich slov v hoteli v Senci na školení. Okrem nich tam boli ubytovaní aj mladí futbalisti s realizačným tímom. Podľa svedkýň sa správali neslušne, pili alkohol a hádzali po sebe biliardové gule.



„Popíjali alkoholické nápoje. Boli veselí, bujarí a aj agresívni, hlavne voči recepčnej a SBS-károvi. Preskakovali recepciu, recepčnej sa to veľmi nepáčilo," vypovedala jedna zo svedkýň. Jej kolega sa recepčnej zastal," povedal obžalovanému, aby jej dali pokoj. Svedkyne potom videli, ako obžalovaný lekár drží ich kolegu pod krkom a ťahá ho preč. Po incidente sa poškodený sťažoval, že ho bolí noha a podľa ďalšej svedkyne ju mal zlomenú.



Za veselé večierky po zápasoch kvalifikácie ME 2015 mali prísť mladí reprezentanti o štartovné v troch zápasoch a dvaja členovia realizačného tímu mali byť vylúčení z reprezentácie. V prípade lekára Petra K. podal poškodený trestné oznámenie, polícia vec ukončila a prokurátor ho obžaloval z ublíženia na zdraví.



Sudkyňa odročila pojednávanie na jún tohto roka.