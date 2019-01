McDavid prekonal v korčuľovaní aj Bondru. V súťaži NHl vyhral trikrát

All Star víkend NHL v San Jose



súťaže zručností:



rýchlosť korčuľovania: 1. Connor McDavid (Edmonton) 13,378 s, 2. Jack Eichel (Buffalo) 13,582, 3. Mathew Barzal (NY Islanders) 13,780, 4. Miro Heiskanen (Dallas) 13,914, 5. Elias Pettersson (Vancouver) 13,930, 6. Cam Atkinson (Columbus) 14,152, 7. Kendall Coyneová Schofieldová (ženský tím USA) 14,346, 8. Clayton Keller (Arizona) 14,526



kontrola puku: 1. Johnny Gaudreau (Calgary) 27,045 s, 2. Patrick Kane (Chicago) 28,611, 3. Claude Giroux (Philadelphia) 30,270, 4. Mark Scheifele (Winnipeg) 32,161, 5. Gabriel Landeskog (Colorado) 33,425, 6. John Tavares (Toronto) 35,210, 7. Jeff Skinner (Buffalo) 35,407, 8. Elias Pettersson (Vancouver) 43,622



súťaž brankárov o najdlhšiu sériu úspešných zákrokov: 1. Henrik Lundqvist (NY Rangers) 12, 2. Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) 8, 3. Devan Dubnyk (Minnesota) 7, 4. Marc-Andre Fleury (Vegas) 6, 5. John Gibson (Anaheim) 3, 6. Jimmy Howard (Detroit), Pekka Rinne (Nashville) a Braden Holtby (Washington) všetci 2



presnosť prihrávok: 1. Leon Draisaitl (Edmonton) 1:09,088 min., 2. Sebastian Aho (Carolina) 1:18,530, 3. Ryan O'Reilly (St. Louis) 1:25,897, 4. Keith Yandle (Florida) 1:34,611, 5. Thomas Chabot (Ottawa) 1:40,568, 6. Roman Josi (Nashville) 1:47,128, 7. Erik Karlsson (San Jose) 1:58,824, 8. Mikko Rantanen (Colorado) 2:17,379



najtvrdšia strela: 1. John Carlson (Washington) 165,4 km/h, 2. Brent Burns (San Jose) 161,9, 3. Seth Jones (Columbus) 160,0, 4. Steven Stamkos (Tampa Bay) 154,8



presnosť streľby (päť terčov na čas): 1. David Pastrňák (Boston) 11,309 s, 2. Kris Letang (Pittsburgh) 12,683, 3. Drew Doughty (Los Angeles) 13,591, 4. Joe Pavelski (San Jose) 14,423, 5. Blake Wheeler (Winnipeg) 18,585, 6. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 19,076, 7. Kyle Palmieri (New Jersey) 20,209, 8. Auston Matthews (Toronto) 31,256

San Jose 26. januára (TASR) - Prvú časť All Star víkendu zámorskej hokejovej NHL tradične ozdobili súťaže zručností, v ktorých opäť predviedol svoju rýchlosť Connor McDavid. Kapitán Edmontonu vyhral tretíkrát za sebou súťaž o najrýchlejšieho korčuliara, keď klzisko v San Jose obkrúžil za 13,378 sekundy. Najlepšiu kontrolu puku ukázal krídelník Calgary Johnny Gaudreau, v samostatných nájazdoch dominoval brankársky veterán NY Rangers, najtvrdšiu strelu vypálil obranca Washingtonu John Carlson a súťaž v presnosti streľby ovládol český útočník David Pastrňák z Bostonu.McDavid ako prvý hráč v histórii trikrát triumfoval v súťaži o najrýchlejšieho korčuliara. Dvojnásobnými víťazmi boli Sergej Fjodorov, Mike Gartner, Scott Niedermayer, Sami Kapanen a Slovák Peter Bondra. Najproduktívnejší hráč uplynulých dvoch sezón McDavid bol o 204 tisícin sekundy rýchlejší ako Jack Eichel z Buffala.vyznal sa McDavid, ktorý si pred All Star víkendom skrátil účes.dodal s úsmevom.Pre zranenie nohy absentoval v súťaži pôvodne nominovaný kapitán Centrálnej divízie Nathan MacKinnon, center Colorada vynechá i exhibičný miniturnaj. Namiesto neho s najrýchlejšími korčuliarmi súperila Kendall Coyneová Schofieldová, ktorá sa tak ako prvá žena v histórii predstavila v súťažiach zručností v rámci All Star Game NHL. Reprezentantka USA, ktorá pôvodne mala rovnako ako ďalšie hokejistky predviesť fanúšikom jednotlivé disciplíny, skončila napokon siedma z ôsmich účastníkov. Časom 14,346 s dokonca prevýšila Claytona Kellera z Arizony. Okrem MacKinnona chýbal v súťažiach zručností aj kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, ktorého trápi chrípka. V samotnom All Star Game by ale mal nastúpiť.Najpresnejšiu streľbu v najrýchlejšom čase ukázal Pastrňák. Dvadsaťdvaročný krídelník Bostonu dokázal trafiť všetkých päť terčov (štyri v rohoch a jeden v strede bránky) za 11,309 sekundy. Za sebou nechal druhého Krisa Letanga (12,693) z Pittsburghu a ďalšieho obrancu Drewa Doughtyho z Los Angeles (13,591). Terče v bránke predstavovali tváre niekoľkých hráčov, medzi nimi bola aj Pastrňákova.vtipkoval český útočník. Pri disciplíne vzbudil pozornosť Auston Matthews. Center Toronta mal totiž pod svojím dresom ešte ten s menom svojho spoluhráča Patricka Marleaua, ktorý za domáci tím San Jose Sharks hral v rokoch 1997-2017. Matthews ukrytý dres odhalil za mohutného potlesku publika v SAP Centre.Rovnakého víťaza ako vlani mala súťaž kontroly puku. Slalomovú dráhu a ďalšie prekážky absolvoval opäť najrýchlejšie americký útočník Johnny Gaudreau z Calgary v čase 27,045 sekundy. Druhý skončil Patrick Kane z Chicaga (28,611).Súboj brankárov patril Švédovi Henrikovi Lundqvistovi, ktorý dokázal neinkasovať zo 12 samostatných nájazdov za sebou. Druhý bol Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay s ôsmimi úspešnými zákrokmi v rade. Víťaz vlaňajšej premiéry súťaže Marc-Andre Fleury z Vegas skončil štvrtý.Najtvrdšiu strelu predviedol fanúšikom v SAP Centre obranca John Carlson z Washingtonu, ktorý prvý zo svojich dvoch pokusov vyslal rýchlosťou 165,4 km/h. Druhý skončil Brent Burns zo San Jose (161,9), ktorý pri prvej delovke minul bránku. Vlani túto súťaž vyhral kanonier Washingtonu Alexander Ovečkin, ten sa však z tohtoročnej exihibície ospravedlnil, keďže chce využiť hernú pauzu na načerpanie síl. Profiligový rekord v tvrdosti streľby stále drží slovenský obranca Zdeno Chára, ktorý v roku 2012 vyslal strelu s rýchlosťou 175,1 km/h.povedal Carlson pre nhl.com. Absolútne najtvrdšou strelou v rámci súťaží zručností sa môže pochváliť ruský bek Alexander Riazancev, ktorý pred Zápasom hviezd KHL v roku 2012 v Rige vypálil puk rýchlosťou 183,67 km/h.V súťaži v presnosti prihrávok dominoval Nemec Leon Draisaitl. Útočník Edmontonu ju absolvoval zo všetkých účastníkov najrýchlejšie - v čase 1:09,088 min.All Star víkend pokračuje v noci na nedeľu exhibičným miniturnajom divíznych výberov, hranom vo formáte 3 proti 3. V semifinálových dueloch sa stretnú tímy v rámci konferencií, ich víťazi si potom zahrajú vo finále. Slovenský hokej nemá v tohtoročnej exhibícii hráčske zastúpenie.