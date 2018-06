Švajčiari na MS dokázali mentálnu silu obratom Shaqiriho v 90. minúte

V tabuľke E-skupiny majú Švajčiari na druhom mieste rovnako štyri body ako líder z Brazílie.

Kaliningrad 23. júna (TASR) - Húževnatosť a víťazná mentalita boli mocné zbrane futbalistov Švajčiarska v piatkovom zápase na 21. MS proti Srbsku. Hoci už od 5. minúty prehrávali, v druhom polčase nepriaznivý vývoj zvrátili a sladké víťazstvo 2:1 zariadil stredopoliar Xherdan Shaqiri v 90. minúte. V tabuľke E-skupiny majú Švajčiari na druhom mieste rovnako štyri body ako líder z Brazílie. Srbi sú s troma bodmi tretí, bezbodová Kostarika na poslednej priečke je už von z postupovej hry.



V Kaliningrade sa v "európskej" konfrontácii hral zaujímavý futbal plný osobných súbojov vo vysokom tempe. Srbi v prvom zápase na MS zvíťazili 1:0 nad Kostarikou a dobrú náladu im vylepšil v 5. minúte Aleksandar Mitrovič, ktorý hlavou otvoril skóre. Výber trénera Mladena Krstajiča pôsobil veľmi dobre, aj v ďalšom priebehu dokázal súpera pritlačiť a vytvoriť si šance, v koncovke už však nebol tak úspešný. Mužstvo švajčiarskeho kouča Vladimira Petkoviča pôsobilo neefektívne, všetko sa ale zmenilo po prestávkovom príhovore trénera v kabíne. "V prvom polčase boli v našej hre negatívne aj pozitívne aspekty. V šatni sme si povedali, že hoci prehrávame, budeme sa stále držať našej úrovne," povedal pre web FIFA Petkovic.



Už proti favorizovanej Brazílii (1:1) Švajčiari ukázali nezlomnú vôľu a dokázali zabodovať. Víťaznú mentalitu naplno predviedli proti Srbom. "Dôležité je, že sme si vytvorili víťaznú mentalitu. Aj keď prehrávame, snažíme sa zostať pozitívni a vyhrať každý zápas. Takto sme sa prezentovali aj v predchádzajúcich zápasoch a nielen proti Brazílii. Vždy vieme nájsť odpoveď a dobre reagujeme. Toto je pozitívna charakteristika nášho mužstva," dodal. V rovnakom duchu hodnotil súboj Hráč zápasu Xherdan Shaqiri, ktorý po ukážkovom brejku v 90. minúte rozhodol o triumfe: "Už dlhší čas demonštrujeme, že sa v zápasoch nikdy nevzdávame. Teraz sme to opäť na ihrisku ukázali. Viedli 1:0, no tešíme sa my. Máme hráčov zo špičkových klubov z celej Európy. Udržali sme si chladné hlavy a zápas sme dokázali otočiť. Pred viacerými rokmi by sme to asi nedokázali."



Srbi sa dostali do zložitej situácie. Ak by udržali vedenie, mohli mať už postup do osemfinále v suchu, ale teraz budú hrať o všetko proti 5-násobným majstrom sveta. "Samozrejme, že nám vyrovnávajúci gól Švajčiarov narušil plán. Možno mali viac držania lopty, ale aj za stavu 1:1 sme chceli útočiť. Vystriedal som defenzívneho stredopoliara za ofenzívneho, no nanešťastie sme dostali druhý gól v 90. minúte z protiútoku. Taký je futbal. Nepremenili sme niektoré naše šance, ale moji chlapci odovzdali všetko. Sme v situácii, keď potrebujeme vyhrať nad Brazíliou v poslednom zápase v skupine. Od prvého dňa po žrebe sme vedeli, že oni sú favoriti na postup, čo rešpektujeme. Dobre sa však skoncentrujeme a urobíme všetko, aby sme uspeli. Skúsime využiť ich slabiny. Nič nie je nemožné," povedal Krstajič.



Srbi najbližšie nastúpia v stredu 27. júna v Moskve proti Brazílii o 20.00 SELČ, Švajčiari v rovnaký deň i čas v Nižnom Novgorode proti už eliminovanej Kostarike.