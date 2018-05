Švajčiari zvíťazili nad Bieloruskom

A-skupina (Kodaň):



Švajčiarsko - Bielorusko 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)



Góly: 2. Vermin (Niederreiter, Untersander), 19. Andrighetto (Meier), 40. Vermin (Meier, Diaz), 43. Corvi (Diaz), 47. Meier (Andrighetto, Diaz) - 6. Platt (Linglet, Djukov), 11. Pavlovič (Kovyrišin, Materuchin). Rozhodovali: Ohlund (Švéd.), Rantala (Fín.) – Davis (USA), Otmachov (Rus.), vylúčení na 2 min: 4:8, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5445 divákov.



zostavy:



Švajčiarsko: Berra - Müller, Diaz, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Riat, Genazzi - Moser, Corvi, Niederreiter – Meier, Vermin, Andrighetto - Scherwey, Haas, Hofmann - Baltisberger, Schäppi, Rod.



Bielorusko: Karnauchov - Vorobej, Denisov, Djukov, Korobov, Chenkel, Lisovec, Demkov, Falkovski - Platt, Šaraganovič, Linglett - Materuchin, Kovyrišin, Pavlovič - Gavrus, Razvadovskij, Kisly - Levša, Kitarov, Drozd

hlasy po zápase: (zdroj: IIHF):



Vladimír Denisov, obranca Bieloruska: "Neviem, čo mám na to povedať. Hrali sme dobre zo začiatku, dali sme gól na 1:1 a potom aj druhý, ale opäť sme stratili koncentráciu. Boli sme príliš často vylučovaní."



Raphael Diaz, obranca Švajčiarska: "Pomalšie sme sa rozbiehali, lebo sme mali v nohách ťažký zápas zo včera. Ale postupne sme sa dostali do hry, v druhej a tretej tretine to už bolo lepšie. Pre Švajčiarsko je toto veľké víťazstvo."

Tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9



2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9



3. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:9 9



4. Česko 3 0 2 0 1 10:9 4



-----------------------------------



5. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 6:7 4



6. Francúzsko 3 1 0 0 2 6:13 3



7. Rakúsko 3 0 0 1 2 4:14 1



8. Bielorusko 4 0 0 0 4 4:22 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Kodaň 9. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zvíťazili v stredu vo svojom štvrtom zápase na MS v Kodani nad Bieloruskom 5:2. Prvá tretina priniesla vyrovnanú partiu, potom však strieľali góly iba Helvéti. Dvakrát sa v drese víťazov presadil Joel Vermin. V priebežnej tabuľke patrí Švajčiarom so ziskom 9 bodov tretia priečka, Bielorusi ju bez bodu uzatvárajú.Švajčiarsky tím má pred sebou dva dni voľna, najbližšie sa predstaví v sobotu 12. mája o 20.15 proti Rusku. Na Bielorusov čaká v rovnakom čase v piatok 11. mája reprezentácia Česka.Švajčiari vstúpili do zápasu veľmi dobre, už po 97 sekundách dorazil do siete Vermin strelu Niederreitera. Netrvalo však dlho a Platt vyrovnal. Bielorusi potom udreli aj v 11. minúte, keď ich do vedenia poslal Pavlovič. Švajčiarov to zdravo naštvalo, ich herná prevaha bola zrejmá, minútu pred koncom napokon vyrovnal Andrighetto. V druhej tretine sa scenár nezmenil, Bielorusi ťahali za kratší koniec, no inkasovali až v závere, keď pred bránkou dostal veľa priestoru Vermin. Gólovo najvýraznejšie vyznela pre Švajčiarov tretia tretina, skóre zápasu v nej uzavreli Corvi a Meier.