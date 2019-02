Švajčiarsky lyžiar Caviezel je lídrom kombinácie po super-G

Slovenský reprezentant Andreas Žampa, so štartovým číslom 59, zaostal za Caviezelom o 4,05 sekundy a umiestnil sa na 47. priečke.

Bansko 22. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Mauro Caviezel je na čele po prvej časti piatkovej alpskej kombinácie Svetového pohára v bulharskom Bansku. V super-G zdolal Rakúšana Vincenta Kriechmayra tesne o 6 stotín sekundy. Tretí bol úradujúci majster sveta v kombinácii Alexis Pinturault so stratou 0,85 sekundy.



Na štart sa postavil aj priebežný líder celkového poradia SP Marcel Hirscher, ktorý sa predstavil v kombinácii prvýkrát od decembra 2016. So stratou 1,83 sekundy skončil na 20. mieste.