Švédi položili základ víťazstva nad Rakúskom už v prvej tretine

B-skupina (Bratislava):

Švédsko - Rakúsko 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)

Góly: 2. Landeskog (E. Pettersson, Lindholm), 3. Krüger (Lindblom), 6. Nylander (Wennberg, Hörnqvist), 8. Larsson (Nylander), 15. A. Kempe (Lander, Ekholm), 30. Rasmussen (Krüger), 34. Lindholm (Landeskog, E. Pettersson), 43. Ekman-Larsson (Wennberg, Hörnqvist), 46. E. Pettersson (Lindholm, Landeskog) - 48. M. Raffl (Hofer, Schlacher). Rozhodovali: Iverson (Kan.), STANO (SR) – Dalton (V.Brit.), Sormunen (Fín.), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 8386 divákov.



Švédsko: Lundqvist - Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Ekholm, Gustafsson, M. Pettersson, Hägg – Hörnqvist, Wennberg, Nylander – Lindholm, E. Petersson, Landeskog – Eriksson, Lander, A. Kempe – Rasmussen, Krüger, Lindblom - M. Kempe



Rakúsko: Starkbaum - Pallestrang, Heinrich, Unterweger, Schumnig, Schlacher, Wolf, Peter, Strong – T. Raffl, Herburger, Schneider – Hofer, Baumgartner, M. Raffl – Haudum, Rauchenwald, Zwerger – Ganahl, Hundertpfund, Cijan

Tabuľka B-skupiny:



1. Rusko 4 4 0 0 0 23:2 12

2. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 20:2 12

3. Švédsko 4 3 0 0 1 28:7 9

4. Česko 3 2 0 0 1 12:7 6

--------------------------------------

5. Lotyšsko 3 2 0 0 1 9:5 6

6. Nórsko 4 0 0 0 4 6:25 0

7. Rakúsko 4 0 0 0 4 3:23 0

--------------------------------------

8. Taliansko 4 0 0 0 4 0:30 0

Bratislava 16. mája (TASR) - Švédski hokejoví reprezentanti deklasovali vo štvrtkovom zápase bratislavskej B-skupiny MS Rakúsko 9:1. Úradujúci majstri sveta mali expresný štart, v priebehu úvodných šiestich minút strelili tri góly a prakticky rozhodli o svojom víťazstve. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Peter Stano."Tri korunky" si po tretej suverénnej výhre v rade upevnili priebežné tretie miesto v tabuľke, po dni voľna nastúpia v sobotu o 20.15 h proti zatiaľ stopercentným Švajčiarom. Rakúšania, ktorí stále čakajú na prvý triumf na šampionáte, sa už v piatok o 16.15 h stretnú s takisto bezbodovými Nórmi.Švédi nastúpili aj s novou posilou Landeskogom a kapitánovi Colorada stačilo iba pár sekúnd na to, aby sa strelecky presadil. Po prihrávke Lindholma skóroval už v 69. sekunde pri svojom prvom striedaní hneď z prvej strely na bránku. Favorit sa naštartoval a v rýchlom slede pridal ešte dva góly, takže o víťazovi bolo v 6. minúte prakticky rozhodnuté.Rakúšania neboli schopní držať súperovo tempo, tobôž narúšať jeho strojové kombinácie. Na 5:0 zvýšil A. Kempe, v druhej tretine sa Rasmussen dokonca presadil pri vlastnom oslabení. A to mohol outsider prehrávať aj vyšším rozdielom nebyť skvelých zákrokov brankára Starkbauma.Keď na začiatku tretej časti zvýšil Ekman-Larsson v presilovke na 8:0, zostala už len jediná otázka - či Rakúšania dokážu zabrániť potupnej desiatke. To sa im napokon podarilo, dokonca M. Raffl dosiahol čestný úspech.