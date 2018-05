Švédi v šlágri zdolali Rusko, Nilsson: Zápas sa musel páčiť

A-skupina (Kodaň):



Rusko - Švédsko 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)



Góly: 3. Kaprizov (Gusev, Dacjuk) - 30. Zibanejad (Ekman-Larsson, Nyquist), 37. Rakell (Zibanejad, Janmark), 59. Ekholm (Nilsson). Rozhodcovia: Gouin (Kan.), Mayer (USA) – Sormunen (Fín.), Vanoosten (Kan.). vylúčení 2:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 12.490 divákov.



zostavy:



Rusko: Košečkin – Gavrikov, Kiselevič, Nesterov, Zajcev, Jakovlev, Bereglazov, Chafizullin – Gusev, Dacjuk, Kaprizov – Grigorenko, Anisimov, Dadonov – Bučnevič, Andronov, Michejev – Barabanov, Kablukov, Šalunov – Šošnikov.



Švédsko: Nilsson – A. Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Lindholm, Wikstrand, Ekholm – Rakell, Zibanejad, Janmark – Hörnqvist, Backlund, Nyquist – Forsberg, Kempe, Arvidsson – de La Rose, J. Larsson, Pääjärvi – Everberg, Andersson.

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 7 6 1 0 0 31:9 20*



2. Rusko 7 5 0 1 1 32:10 16*



3. Česko 7 3 3 0 1 27:15 15*



4. Švajčiarsko 7 3 1 1 2 25:19 12*



------------------------------------



5. SLOVENSKO 7 3 0 2 2 19:20 11



6. Francúzsko 7 2 0 0 5 13:29 6



7. Rakúsko 7 1 0 1 5 13:30 4



8. Bielorusko 7 0 0 0 7 8:36 0**







* - postup do štvrťfinále



** - zostup do A-skupiny I. divízie MS



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/



Kodaň 16. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili vo svojom siedmom zápase na MS v Kodani nad Ruskom 3:1 a stali sa víťazom A-skupiny. Vo štvrťfinále sa stretnú s Lotyšskom, Rusi narazia na Kanadu.V zápase sa vedenia ujali Rusi po góle Kirilla Kaprizova v presilovke, ale potom strieľali góly už len Švédi. Tí po góloch Miku Zibanejada, Rickarda Rakella a Mattiasa Ekholma napokon triumfovali o dva góly. Švédi vyhrali A-skupinu so ziskom 20 bodov, Rusi zaostali na druhej priečke o štyri body.Očakávaný šláger nesklamal, od úvodu sa hral ofenzívny a atraktívny hokej. Švédov v úvode brzdili vylúčenia, keď na trestnej lavici sedel už po 30 sekundách Rakell a potom sa k nemu pridal aj Adam Larsson. Rusi túto výhodu využili, skóre otvoril Kaprizov. Šance mali potom obe mužstvá, tú najväčšiu zo strany Švédov Forsberg, ale ten svoju ranu oprel iba o pravú žrď bránky Košečkina. Švédi boli v prvej tretine strelecky aktívnejší, ale gólovo mlčali.V druhom dejstve začali lepšie Švédi, vypracovali si dve dobré šance, ale Košečkin podržal Rusov. "Tre Kronor" potom dvakrát faulovali, Rusi však presilovky nevyužili a v 30. minúte pykali. Zásluhou Zibanejada totiž Švédi vyrovnali, keď potrestali vylúčenie Šalunova. Ich prevaha v druhej tretine bola korunovaná ešte raz, keď sa v 37. minúte presadil Rakell. Rusi v úplnom závere skúsili zaujímavý signál, keď sekundu pred koncom opustil bránku Košečkin a namiesto neho naskočil na ľad šiesty hráč, ale Gusevova strela bola zblokovaná a ruský útočník mal na ňu navyše málo času.Tretia tretina patrila najskôr Rusom, ale ich šance zostali nevyužité. Potom sa hral aj naďalej otvorený hokej z oboch strán, raz bolo viac vzruchu pred jednou bránkou, raz pred druhou. Oba tímy chceli ísť do štvrťfinále z prvého miesta, ale napokon sa radovali Švédi. Ich triumf pečatil strelou cez celé ihrisko do prázdnej bránky Ekholm.Sergej Andronov, útočník Ruska (zdroj: championat.ru):Anders Nilsson, brankár Švédska (zdroj Aftonbladet):