Švédi vydreli proti Lotyšom postup, štvrťfinálová osmička je kompletná

B-skupina (Bratislava):

Švédsko - Lotyšsko 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Góly: 11. E. Pettersson (Landeskog, Lindholm), 34. A. Kempe (Nylander, Klingberg), 49. Lander (A. Kempe), 51. Hörnqvist (Ekholm, Nylander), 60. Rasmussen - 30. Rob. Bukarts (Rih. Bukarts, Freibergs), 42. Rob. Bukarts, 44. Jakš (Rih. Bukarts, Darzinš), 57. Rob. Bukarts (Indrašis, Sotnieks). Rozhodovali: Rantala (Fín.), Romaško (Rus.)- Jensen (Dán.), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 9085 divákov



Švédsko: Lundqvist - Larsson, Ekman-Larsson, Klinberg, Ekholm, M. Pettersson, Gustaffson Hägg – Hörnqvist, Wennberg, Nylander – Lindholm, E. Pettersson, Landeskog – A. Kempe, Lander, Eriksson – Lindblom, Rasmussen, Krüger.



Lotyšsko: Gudlevskis - Freibergs, Cibulskis, Kulda, Sotnieks, Jakš, Balinskis, Zile – Rob. Bukarts, Indrašis, Darzinš - Keninš, Bluegers, Balcers - Meija, Batna, Rih. Bukarts - Gegeris, Bičevskis, Marenis.

Tabuľka B-skupiny:



1. Rusko 6 6 0 0 0 29:3 18*

2. Česko 6 5 0 0 1 34:10 15*

3. Švédsko 6 5 0 0 1 37:14 15*

4. Švajčiarsko 6 4 0 0 2 23:9 12*

---------------------------------------------

5. Lotyšsko 6 2 0 0 4 17:19 6

6. Nórsko 6 2 0 0 4 18:29 6

7. Rakúsko 6 0 0 0 6 6:36 0

---------------------------------------------

8. Taliansko 6 0 0 0 6 1:45 0

*-istý postup do štvrťfinále

Bratislava 20. mája (TASR) - Švédski hokejisti vyhrali v pondelok na 83. MS nad Lotyšskom 5:4 a skompletizovali osmičku štvrťfinalistov. V bratislavskej B-skupine sa s výborne hrajúcimi Lotyšmi riadne natrápili, chlieb zápasu aj so šťastím zlomili v tretej tretine väčšie individuality obhajcov titulu a v závere mali aj kus šťastia.V prípade víťazstva v utorňajšom šlágri proti Rusku sa môže Švédsko vyšvihnúť na čelo tabuľky ale aj skončiť na druhom či treťom mieste. Ak by Švédi prehrali, mohli by dokonca skončiť aj na 4. mieste a stretnúť sa tak vo štvrtkovej vyraďovačke s víťazom košickej A-skupiny.Lotyši sa na druhý deň o 16.15 stretnú s Nórskom o 5. miesto v skupine, Švédi budú hrať v záverečnom šlágri základnej časti o 20.15 proti Rusom.Hoci Ekman-Larsson trafil v úvode žŕdku a Švédi v úvodnej 20-minútovke štatisticky dominovali, po prvej tretine mohli aj prehrávať. Herne im Lotyši stačili a mali dve obrovské šance, v ktorých Balcers tesne minul a Bluegersa zastavil skvelý zákrok Lundqvista. Najlepší hráč tretiny Darzinš rozdal v nečakane početných prečísleniach aj ďalšie skvelé puky, lenže jeho spoluhráči nemali zručnosti na kvalitnejšie finálové riešenia. Švédi pôsobili trochu vlažne a z dvoch presiloviek vyťažili vedúci gól Eliasa Petterssona po parádnom vinkli z pravej strany.Tre Kronor určite dostali v kabíne od trénerov riadny "náklad" inštrukcií a akoby si uvedomili, že v prípade senzačnej prehry s pobaltským tímom v riadnom čase by hrali záverečný šláger skupiny proti ruskej supermašine o bytie na šampionáte. Hru úplne ovládali, Nylander napálil žŕdku, šance mali aj ďalší a súpera vykúpila presilovka. Lotyši ju hrali zle, ale v jej závere Robert Bukarts v podstate skopíroval Pettterssona. Na vyrovnávajúci gól favorit zareagoval ešte intenzívnejším tlakom, žŕdku trafil Landeskog a z excelentnej kontry na 2:1 trafil Adrian Kempe.Na začiatku tretej časti Lotyši vyrovnali, tentoraz z opačne paradoxnej presilovky, ktorú hrali skvele, ale v jej závere si dali Švédi neskutočne smoliarsky vlastný gól. Darzinš sa po nenápadnej fáze opäť pripomenul a vynikajúco rozohral akciu na Jakšov vedúci gól. Zaskočených úradujúcich šampiónov mohli ešte viac zlomiť Keninš i Balcers a za tieto zaváhania tím pykal - šťastnú minútku mal súper a ten z nej vyťažil dva góly. Pobalťania na nevzdali, vyrovnali a záver riadne zdramatizovali, v power play mohli aj dokonať senzáciu, ale inkasovali do prázdnej bránky. Lotyši odohrali fantastický zápas a proti kvalitnejšiemu súperovi doplatili na detaily, najmä v prihrávkových riešeniach pred bránkou, no tiež aj na dávku smoly.