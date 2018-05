Švédi obhájili titul. Švajčiarov zdolali až po nájazdoch

finále (Kodaň):



Švédsko - Švajčiarsko 3:2 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 18. Nyquist (Ekholm), 35. Zibanejad (Ekman-Larsson), rozh. nájazd: Forsberg - 17. Niederreiter (Josi, Fiala), 24. Meier (Corvi, Josi). Rozhodcovia: Gofman (Rus.), Gouin (Kan.) - Lazarev (Rus.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 12.490 divákov (vypredané).



zostavy:



Švédsko: Nilsson - A. Larsson, Ekman-Larsson, Lindholm, J. Klingberg, Ekholm, Wikstrand - Jänmark, Zibanejad, Rakell - Hörnqvist, Backlund, Nyqvist - Arvidsson, Kempe, Forsberg - Pääjärvi, De La Rose, J. Larsson - Everberg



Švajčiarsko: Genoni - Josi, Diaz, Kukan, Untersander, Müller, Fora, Frick - Rod, Schäppi, Scherwey - Fiala, Corvi, Niederreiter - Meier, Vermin, Andrighetto - Hofmann, Haas, Moser



Konečné poradie MS 2018:



1. Švédsko, 2. Švajčiarsko, 3. USA, 4. Kanada, 5. Fínsko, 6. Rusko, 7. Česko, 8. Lotyšsko, 9. SLOVENSKO, 10. Dánsko, 11. Nemecko, 12. Francúzsko, 13. Nórsko, 14. Rakúsko, 15. Bielorusko*, 16. Kórejská rep.*



* - zostup do A-skupiny 1. divízie

Kodaň 20. mája (TASR) - Hokejisti Švédska si vybojovali zlaté medaily na majstrovstvách sveta v Dánsku. V nedeľňajšom finále zdolali prekvapenie turnaja Švajčiarsko 3:2 až po predĺžení a nájazdoch a obhájili vlaňajší titul. Preje to celkovo jedenáste zlato z MS, na konte majú aj 19 strieborných medailí a 17 bronzových.Švédi prešli turnajom bez jedinej prehry, pričom o body ich dokázalo pripraviť iba Slovensko, keďže ho zdolali až po predĺžení tesne 4:3 a vo finále Švajčiari.sa napriek záverečnej prehre turnaj vydaril. Z kodanskej A-skupiny postúpili ako štvrtí na úkor Slovenska a v nadstavbe dokázali vyradiť silných Fínov i Kanadu. Získali prvú medailu od roku 2013, keď v Štokholme taktiež prehrali vo finále so Švédskom (1:5). Predtým sa netešili z cenného kovu dlhých 60 rokov. Dokopy majú na konte tri striebra a osem bronzov.V nedeľňajšom finále dvakrát viedli 1:0 i 2:1, ale Švédi dokázali vždy odpovedať. V tretej tretine mali navrch severania, no výborného Genoniho neprekonali a tak duel pokračoval až do predĺženia. O triumfe Švédska nakoniec rozhodol až v nájazdoch Filip Forsberg.Slovensko obsadilo na MS v Dánsku konečné 9. miesto, keď nazbieralo jedenásť bodov a nepostúpilo z A-skupiny.Úvod finálového stretnutia mal rýchly spád. Najprv sa predviedli Švajčiari, po rýchlej kombinácii prvého útoku bol blízko ku gólu Niederreiter, ale Nilssona na ľade neprestrelil. Vzápätí po oblúčiku unikol Arvidsson, Genoniho síce blafákom prekonal, ale puk sa prekĺzol popred bránkovú čiaru a potom ho upratala obrana. "Helvéti" zachytili úvod stretnutia a Švédom podkurovali. Výborne bránili stredné pásmo, forčekovali a favoritov nenechali tvoriť. Tí prebrali taktovku až v druhej polovici tretiny. V 10. minúte mal dobrú príležitosť Ekman-Larsson, no Genoni si s jeho strelou spomedzi kruhov poradil. O chvíľu zmaril aj možnosť Hörnqvista a v 12. minúte zastavil Arvidssona až faul Niederreitera. "Tri korunky" si počas prvej presilovky vypracovali niekoľko dobrých šancí, ale Genoni odolával. Jeho spoluhráči navyše udreli v 17. minúte. Josi po svojom sóle pomedzi Švédov síce prišiel o puk, no zmocnil sa ho Niederreiter a Nilsson nestihol stiahnuť betóny - 0:1. Vedenie Švajčiarov však trvalo len niečo vyše minútu, keďže spomedzi kruhov namieril ponad Genoniho lapačku Nyquist - 1:1.Švajčiari si zahrali svoju prvú presilovku v úvode druhej časti. Príliš im nevychádzala, no krátko pred jej uplynutím ušiel zle striedajúcim Švédom na pravom krídle Meier a jeho prudká strela skončila v bránke - 2:1. Severania po druhom góle už poriadne zvýšili obrátky a neustále sa tlačili pred Genoniho. V 27. minúte pri hre 4 na 4 mali šance Zibanejad i Ekman-Larsson, skóre sa nemenilo. Tlak "tre kronor" neustále narastal a v rozmedzí 31. - 34. minúty takmer nepustili súpera z jeho obranného pásma. Na bránku išlo v krátkom slede niekoľko striel, ale gól z nich nevyťažili. Švajčiari si však nevydýchli ani potom, keďže súperov zastavili až faulom Corviho. Švédom sa to nakoniec podarilo v následnej početnej výhode v 35. minúte. Ekman-Larsson nabil Zibanejadovi a ten presnou strelou švihom rozvlnil sieť a vyrovnal na 2:2. V závere mali dobré šance Švajčiari. Andrighetto po prihrávke Meiera trafil do vyrážačky a Nilsson si krátko na to podaril aj s dorážkou Mosera. Na druhej strane si v brejkovej situácii 2 na 1 vybral Arvidsson strelu namiesto prihrávky.Do tretej časti vstúpili obe mužstvá s dôrazom na pozornú defenzívu a vyvarovanie sa chýb. Dlho tak neprichádzali žiadne vyložené šance. Prvú mali Švédi, Backlund využil zaváhanie Meiera, vypichol mu puk, no svoj nájazd na Genoniho nepremenil. Švajčiarsky brankár stihol dať betón k ľavej žŕdke. Pri šanci však fauloval Josi a Švédi mali k dispozícii ďalšiu presilovku. Navyše v podstate štvorminútovú, keďže Josi sa zapojil do hry ešte predtým, ako stihol opustiť trestnú lavicu a tak sa na ňu musel vrátiť. Blízko gólu bol Ekman-Larsson, no v nájazde na bránku neuspel a ešte k tomu tvrdo narazil na mantinel. Po kratšej pauze sa vrátil na ľad. Švajčiari sa dostali pred Nilssona až v druhej polovici tretiny, v dobrej pozícii sa ocitol Meier, no puk si musel spracovať korčuľou a švédsky brankár si jeho bekhend postrážil. Niekoľko sekúnd pred koncom mohol rozhodnúť Ekholm, ale v nájazde, tiesnený dvomi obrancami, Genoniho neprekonal.V 20-minútovom predĺžení sa hra neustále presúvala zo strany na stranu. v 64. minúte sa dostal medzi kruhmi k puku Müller, ale ten namieril len do stredu bránky. V 68. mohol zase rozhodnúť na druhej strane Ekman-Larsson, Genoni si s jeho nepríjemnou strelou poradil. Nenachytal ho ani Klingberg, ktorý pálil z vrcholu pravého kruhu spoza obrancu. V 73. minúte mal tutovku Zibanejad, ale ani on nevyzrel na švajčiarskeho brankára a keď ho vzápätí už prekonal Klingberg, puk zastavila žŕdka. Na druhej strane Kukan nabil pred bránkou Fialovi, ale ten nedokázal poriadne usmerniť puk za Nilssona. Dve sekundy pred koncom predĺženia skončila delovka A. Larssona na žŕdke a tak o triumfe Švédov nakoniec rozhodol až v nájazdoch Forsberg.