Švédov na MS posilní trio z Nashville - Arvidsson, Forsberg a Ekholm

Švédi figurujú so 14 bodmi na čele tabuľky A-skupiny. V nedeľu o 20.15 h ich v Kodani čakal zápas so Švajčiarskom.

Kodaň 13. mája (TASR) - Švédsku hokejovú reprezentáciu posilní na prebiehajúcich MS v Dánsku trojica hráčov Nashvillu Predators, ktorých tím vypadol v 2. kole play off NHL. Do Kodane pricestujú obranca Mattias Ekholm a útočníci Viktor Arvidsson s Filipom Forsbergom.



Forsberg bol so 64 bodmi (26 gólov a 38 asistencií) najproduktívnejší hráč Nashvillu v základnej časti, 16 bodov (7+9) pridal v play off. Jeho spoluhráč Arvidsson bol s 29 gólmi najlepší strelec "predátorov" v dlhodobej časti zámorskej profiligy, okrem toho zaznamenal 32 asistencií. Vo vyraďovacej časti nazbieral v trinástich zápasoch deväť bodov (5+4). Na MS ho čaká premiéra.



Dvadsaťsedemročný Ekholm je zo spomínanej trojice najostrieľanejší, čo sa týka účastí na svetových šampionátoch. Na tomto fóre štartoval už v rokoch 2014, 2015 a 2016.



Švédi figurujú so 14 bodmi na čele tabuľky A-skupiny. V nedeľu o 20.15 h ich v Kodani čakal zápas so Švajčiarskom.