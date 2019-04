Švédov na MS posilnia ďalšie tri zvučné mená z NHL

"Tri korunky" sa na MS predstavia v bratislavskej B-skupine, v ktorej postupne narazia na Česko, Taliansko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lotyšsko a Rusko.

Štokholm 28. apríla (TASR) - Švédska hokejová reprezentácia môže na MS na Slovensku (10.-26. mája) počítať s ďalšími tromi hráčmi z NHL. Obhajcov titulu posilnia obranca Mattias Ekholm z Nashvillu, útočníci William Nylander z Toronta a Elias Lindholm z Calgary.



Ekholm získal zlatú medailu v národnom drese už vlani na MS v Dánsku a po vypadnutí Predators v 1. kole play off NHL prisľúbil vedeniu reprezentácie svoju účasť. "Áno, rozhodli sme sa celou rodinou, že pôjdeme do Bratislavy, takže budem hrať na šampionáte," potvrdil pre denník Expressen 28-ročný bek, ktorý si v tomto ročníku utvoril s 44 bodmi (8+36) v 80 zápasoch nové osobné maximum v základnej časti NHL.



Dvadsaťdvaročný Nylander sa po dlhotrvajúcich rokovaniach o novej zmluve pripojil k mužstvu Maple Leafs až v decembri, preto stihol odohrať v základnej časti len 54 stretnutí s bilanciou sedem gólov a 20 asistencií. V play off pridal tri body (1+2) v siedmich štartoch. O dva roky starší Lindholm má za sebou individuálne najúspešnejšiu profiligovú sezónu, po trejde z Caroliny do Calgary dokázal ako člen ničivého prvého útoku "plameňov" nazbierať 78 bodov (27+51) v 81 dueloch. V sérii 1. kola play off proti Coloradu pridal v piatich súbojoch jeden gól a asistenciu.



"Tri korunky" sa na MS predstavia v bratislavskej B-skupine, v ktorej postupne narazia na Česko, Taliansko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lotyšsko a Rusko.