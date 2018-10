Švédski tréneri uspeli na CAS, nedostanú trest za zvesenie medailí

Švédski hokejoví reprezentanti do 20 rokov na MS do 20 rokov v Buffale.

Tréner Tomas Monten a jeho asistenti Nizze Landen a Henrik Stridh čelili od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) dvoj, až trojzápasovému trestu na najbližších MS do 20 rokov.

Zürich 19. októbra (TASR) - Traja švédski hokejoví tréneri nedostanú trest za to, že si po neúspešnom finále uplynulých majstrovstiev sveta do 20 rokov v Buffale dali rýchlo dole z krku strieborné medaily po prehre s Kanadou. Tréneri uspeli s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS) v Lausanne.



Tréner "troch koruniek" Tomas Monten a jeho asistenti Nizze Landen a Henrik Stridh čelili od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) dvoj, až trojzápasovému trestu na najbližších MS do 20 rokov. Podľa doterajších pravidiel IIHF museli mať na krku medaily na slávnostnom ceremoniáli a oficiálnych pozápasových rozhovoroch len hráči, pred ďalším šampionátom, ktorý sa začína v decembri v Kanade, hokejová federácia toto pravidlo upravila aj na členov realizačných tímov. Informovala agentúra AP.