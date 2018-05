Švédi jasne zdolali bieloruský hokejový tím

Švédsko - Bielorusko 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)



Góly: 10. Andersson (Kempe, Everberg), 10. Nyquist (Klingberg, Lindholm), 24. Janmark (Rakell, Zibanejad), 34. Rakell, 57. Zibanejad (Janmark, Rakell). Rozhodcovia: Kuakokari (Fín.), Wehrli (Švaj.) – Lhotský (ČR), McCrank (Kan.), vylúčení 4:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 10.884 divákov.



Švédsko: Hellberg – Klingberg, Lindholm, A. Larsson, Ekman-Larsson, Wikstrand, Gustafsson – Janmark, Zibanejad, Rakell – Nyquist, Backlund, Pettersson – de La Rose, J. Larsson, Pääjärvi - Everberg, Kempe, Andersson.



Bielorusko: Kulbakov (34. Karnauchov) – Lisovec, Chenkel, Korobov, Falkovskij, Vorobej, Denisov, Djukov, Ustinenko – Linglet, Šarangovič, Pavlovič – Platt, Kovyršin, Gavrus – Drozd, Kitarov, Demkov – Materuchin, Razvadovskij, Suško.



Kodaň 4. mája (TASR) - Hokejisti Švédska potvrdili úlohu favorita vo svojom úvodnom zápase v A-skupine MS, keď v piatok večer zvíťazili nad Bieloruskom 5:0 a pripísali si do tabuľky prvé tri body. Severania mali zápas od začiatku pevne v rukách, Bielorusov zachránil od väčšieho výprasku striedajúci brankár Michail Karnauchov.Bielorusko sa najbližšie predstaví v sobotu 5. mája o 16.15 h proti Francúzsku, Švédov čaká po dni voľna o deň neskôr v rovnakom čase Česko.Prvú veľkú šancu v zápase mali Švédi, keď Kulbakov vyrazil tvrdú Rakellovu strelu. Bielorusi odpovedali protiútokom so zakončením Platta, ktorému chytil čistý gól brankár Hellberg. V polovici tretiny prišli ďalšie tutovky Švédov, ale bez využitia. Potom už však Kulbakov inkasoval a dokonca dvakrát v krátkom čase. Najskôr sa presadil Lias Andersonn a o 28 sekúnd neskôr po krásnej prihrávke z ľavej strany Gustav Nyquist. Švédi boli lepším tímom aj po prestávke, pôsobili istejšie v defenzíve ako súper, no najmä sršali nápadmi v útočnom pásme. Po jednom z nich pripravil v 23. minúte Zibanejad gól pre Janmarka - 3:0. O desať minút neskôr skóroval aj Rickard Rakell a Kulbakova nahradil v bieloruskej bránke Karnauchov. Ten vytiahol v zostávajúcom čase niekoľko skvelých zákrokov, no o štyri minúty pred koncom inkasoval gól z hokejky Mika Zibanejada.