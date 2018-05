Švédski hokejisti zničili našich susedov, Nilsson: Hrali sme výborne

A-skupina (Kodaň):



Švédko - Rakúsko 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)



Góly: 10. Kempe (Lindholm), 18. Janmark (Rakell), 23. Rakell (Zibanejad, Janmark), 29. Rakell, 30. Nyquist (Kempe), 48. Zibanejad (Janmark, Andersson), 54. Pääjärvi (J. Larsson). Rozhodcovia: KUBUŠ (SR), Schukies (Nem.) – Kohlmüller (Nem.), Sormunen (Fín.), vylúčení na 2 min.: 2:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 8547 divákov.



Švédsko: Nilsson – A. Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Lindholm, Wikstrand, Gustafsson – Rakell, Zibanejad, Janmark – Kempe, Backlund, Nyquist – Everberg, J. Larsson, Pääjärvi - Andersson, de la Rose



Rakúsko: Madlener – Ulmer, Unterweger, Schumnig, Heinrich, Viveiros, Schlacher, Altmann, Peter – Lebler, Hundertpfund, Ganahl – Schneider, Komarek, Raffl – Haudum, Rauchenwald, Zwerger - Obrist, Spannring

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12



2. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9



3. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:9 9



4. Česko 3 0 2 0 1 10:9 4



-----------------------------------



5. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 6:7 4



6. Francúzsko 3 1 0 0 2 6:13 3



7. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:21 1



8. Bielorusko 4 0 0 0 4 4:22 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Kodaň 10. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase v kodanskej A-skupine MS, keď si v stredu večer poľahky poradili s Rakúskom vysoko 7:0. Obhajcovia trofeje mali duel, ktorý rozhodoval Slovák Jozef Kubuš, od úvodu do konca pod kontrolou a divákom predvádzali krásne kombinácie.majú po troch zápasoch na konte plný počet bodov, skóre 19:2 a sú na čele tabuľky. Druhé Rusko však odohralo o stretnutie menej.Švédi majú dva dni voľna a najbližšie sa predstavia v sobotu 12. mája o 12.15 h proti Slovensku. Rakúšania nastúpia o deň skôr o 16.15 h na duel s Francúzskom.Švédi potvrdzovali úlohu favorita od úvodných minút a počas celého duelu predvádzali oku lahodiace ofenzívne divadlo. Hrali sebavedomo, no niekedy až príliš a tak sa Rakúšanom otvorilo niekoľko malých okienok na skórovanie. Svoje tri gólové šance však nepremenili a tak sa museli zmierniť s prehrou na nulu. Na druhej strane išlo len o to, koľko pukov prejde za chrbát Madlenera. V prvej tretine boli dva. V 10. minúte využil presilovku po peknej kombinácii Kempe, v 18. predviedli Rakell s Janmarkom parádny brejk a druhý menovaný zakončil do prázdnej bránky. Podobne tomu bolo aj pri treťom zásahu v 23. minúte. Janmark rozohral presilovkovú kombináciu na ľavo na Zibanejada, ten poslal prudkú prihrávku pred bránku a Rakell už len nastavil hokejku, Madlener nemal šancu. Na druhej strane sa dostal do úniku Schneider, rozhodol sa pre strelu, ktorú Nilsson vyrazil betónom. Švédi pridali štvrtý a piaty gól v rozmedzí 24 sekúnd. Rakell využil chybnú prihrávku Spannringa a ukázal pekný blafák na bekhend, chvíľu na to si vychutnal Madlenera aj Nyquist - 5:0. Jasná dominancia pokračovala aj po druhej prestávke, v 48. minúte zaokrúhlil skóre na poltucet Zibanejad. V 54. minúte sa presadil presnou strelou spomedzi kruhov Pääjärvi a upravil na konečných 7:0.