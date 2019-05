Švédi zdolali Švajčiarov, poskočili na druhú priečku

B-skupina (Bratislava):



Švédsko - Švajčiarsko 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)



Góly: 19. Wennberg (Klingberg), 26. Nylander (Hörnqvist, Larsson), 29. Gustafsson (Nylander), 52. Ekman-Larsson (Nylander, Wennberg) - 5. Andrighetto (Haas), 28. Genazzi (Josi), 51. Haas (Scherwey, Bertschy). Rozhodovali: Gouin (Kan.), Nikolic (Rak.) - Jensen (Dán.), Ondráček (ČR), vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9085 divákov.



Švédsko: Lundqvist - Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Ekholm, Gustafsson, M. Pettersson, Hägg – Hörnqvist, Wennberg, Nylander – Lindholm, E. Petersson, Landeskog – Eriksson, Lander, A. Kempe – Rasmussen, Krüger, Lindblom - Bratt



Švajčiarsko: Berra – Josi, Weber, Genazzi, Loeffel, Diaz, Frick, Fora – Fiala, Hischier, Praplan – Hofmann, Kurashev, Martschini – Andrighetto, Haas, Scherwey - S. Moser, Bertschy, Ambühl



Tabuľka B-skupiny:



1. Rusko 5 5 0 0 0 26:3 15*



2. Švédsko 5 4 0 0 1 32:10 12



3. Švajčiarsko 5 4 0 0 1 23:6 12



4. Česko 5 4 0 0 1 26:10 12*



---------------------------------------



5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 13:14 6



6. Nórsko 6 2 0 0 4 18:29 6



7. Rakúsko 5 0 0 0 5 6:28 0



---------------------------------------



8. Taliansko 6 0 0 0 6 1:45 0



*-istý postup do štvrťfinále

Bratislava 18. mája (TASR) - Švédski hokejisti zdolali v sobotnom šlágri bratislavskej B-skupiny MS Švajčiarsko 4:3 a poskočili na druhé miesto tabuľky. Duel, ktorý bol reprízou vlaňajšieho finále, sa hral v strhujúcom tempe a s množstvom šancí na oboch stranách, rozdielový sa ukázal byť gól kapitána "troch koruniek" Olivera Ekmana-Larssona z 52. minúty.Úradujúci majstri sveta sa s 12 bodmi a lepším skóre dostali v tabuľke pred Švajčiarov i Čechov, napriek výhre ale ešte nemajú postupovú istotu. Získať ju budú môcť v pondelkovom dueli s Lotyšskom (16.15), stačiť im bude aj bod. Švajčiari po štyroch víťazstvách v rade utrpeli prvú prehru. Vďaka tomu, že prehrali len o gól, už majú istú štvrťfinálovú miestenku. Ďalší náročný súper ich čaká v nedeľu, keď o 20.15 h nastúpia proti Rusom.Úvod zápasu vyšiel lepšie Švajčiarom, ktorí vysokým napádaním znemožnili Švédom rozvinúť ich hru a nútili ich k chybám. V 5. min. sa im vydaril rýchly brejk, keď Andrighetto po prihrávke Haasa bekhendom zasunul puk pomedzi betóny Lundqvista - 0:1. Severanov tento moment prebral a v ďalšom priebehu mali viac z hry. Berra mal šťastie, keď Wennberg pred prázdnou bránkou dorazil puk len do žŕdky. V 19. min. sa tomu istému hráčovi už podarilo vyrovnať, pred bránkou úspešne tečoval strelu Klingberga. "Tri korunky" pokračovali v aktivite a v 26. minúte ju pretavil v druhý gól Nylander.Duel nabral grády, Švajčiari hnaní masami fanúšikov na tribúnach vyrovnali zásluhou Genazziho, súper však okamžite kontroval, keď po peknej kombinácii a prihrávke Nylandera skóroval obranca Gustafsson. Zápas mal v týchto chvíľach strhujúce tempo. Vyrovnať misky váh mohli Kurashev a Bertschy, no šancami pohrdli. V tretej časti Lundqvist ukázal svoje umenie aj pri strele Haasa. Švajčiarsky útočník s 92-kou na chrbte si všetko vynahradil v 51. minúte, keď tesne po vypršaní presilovky trafil ukážkovo do ľavého horného rohu bránky. Švédi odpovedali gólom Ekmana-Larssona po ďalšej výbornej prihrávke Nylandera - 4:3. Tesný náskok potom v závere s vypätím všetkých síl ubránili.