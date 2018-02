Švento sa pred derby v Edene rozlúčil so Slaviou

sumáre:



MFK Karviná – FC Fastav Zlín 4:0 (2:0)



Góly: 39. a 74. Wágner, 32. Budínský (11m), 49. JANEČKA



/Janečka do 84. min + gól, Le Giang odchytal celé stretnutie, Štepanovský do 80. min – Matejov celé stretnutie/



SK Slavia Praha – Bohemians 1905 1:0 (1:0)



Gól: 45. Hušbauer



/za domácich Stoch celé stretnutie, Hromada do 88. min/



Praha 25. februára (TASR) – Slovenský futbalový obranca Dušan Švento sa pred nedeľným pražským derby medzi Slaviou a Bohemiansom 1905 rozlúčil so "zošívanými".Štyridsaťsedemnásobnému slovenskému reprezentantovi oznámilo vedenie klubu po Novom roku, že s jeho službami už nepočíta. Tridsaťdvaročný rodák z Ružomberka získal so Slaviou tri tituly a v jej drese odohral 178 zápasov, z toho 96 ligových.Derby v Edene, ktoré sa hralo v rámci 18. kola najvyššej českej ligy, rozhodol v 45. minúte Josef Hušbauer.Futbalisti Karvinej zdolali Zlín jednoznačne 4:0. K plnému bodovému zásahu v prvom jarnom domácom zápase prispel slovenský stredopoliar Marek Janečka, ktorý v 49. minúte hlavou zvýšil na 3:0.