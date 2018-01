Svitko skončil v 4. etape Rely Dakar piaty. Vyhral Van Beveren.

výsledky 4. etapy:



San Juan de Marcona 9. januára (TASR) – Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko (KTM) obsadil piate miesto v utorňajšej 4. etape 40. ročníka slávnych pretekov Rely Dakar a celkovo sa posunul už na 11. miesto. V cieli stratil 7:45 minút na víťazného Francúza Adriena Van Beverena na Yamahe, ktorý sa vďaka triumfu posunul na čelo klasifikácie.Utorňajšia etapa mala štart aj cieľ v meste San Juan de Marcona, na pretekárov čakal meraný úsek s dĺžkou 330 kilometrov. Trať mala hornatý charakter a jazdci sa dostali aj do nadmorskej výšky okolo 2000 m. Svitko sa dlho pohyboval okolo 11. priečky. Na štvrtom checkpointe sa posunul na tretie miesto, no nakoniec skončil piaty.povedal Svitko na videu, ktoré priniesla facebooková stránka Stefan Svitko Fanclub.Druhú priečku obsadil ďalší Francúz Xavier De Soultrait a tretí skončil Matthias Walkner z Rakúska.Počas etapy mal po páde problémy s chrbtom úradujúci šampión a doterajší líder priebežného poradia Brit Sam Sunderland, ktorý musel z pretekov odstúpiť a previezli ho na vyšetrenie do Limy.Na čelo sa tak dostal víťaz etapy Van Beveren, ktorý má takmer dvojminútový náskok pred Pablom Quintanillom z Čile, tretí je so stratou +3:15 min Argentínčan Kevin Benavides. Svitko stráca na lídra 15:50 minút.V kategórii automobilov triumfoval Francúz Sebastien Loeb na Peugeote časom 3:57:53 h. Počas celej etapy sa bil o víťazstvo so svojím krajanom a obhajcom trofeje Stephanom Peterhanselom, keď si striedali vedenie na jednotlivých medzičasoch. V závere však líder celkového poradia Peterhansel nechcel riskovať a tak ho ešte predbehol Španiel Carlos Sainz.Peterhansel má na čele klasifikácie náskok 6:55 min na Loeba, tretí Sainz stráca 13:06 min. Smolu mal Katarčan Nasser Al-Attiyah, víťaz prvej a tretej etapy musel dvakrát zastaviť, stratil vyše polhodinu a v priebežnom poradí klesol na štvrtú priečku.