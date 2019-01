Svitko odstúpil pre technické problémy: Motorka mi úplne zdochla

Šíria sa správy, že som mal pád a že som bol zranený, vďakabohu to nie je pravda - som zdravý, povedal Svitko pre web svojho fanklubu.

Pisco 16. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko odstúpil v utorkovej ôsmej etape Rely Dakar. Pôvodné informácie o ťažko páde a zranení hlavy sa nepotvrdili, Svitko skončil v pretekoch pre technické problémy.



"Dakar sa pre mňa ôsmou etapou skončil. Mal som problémy s motocyklom, začali sa na 50. kilometri. Prišiel som až do 160. kilometra, kde mi motorka úplne 'zdochla'. Robil som všetko pre to, aby som mohol pokračovať. Vymenil som vstrekovanie, sviečku, urobil som niečo s čerpadlami, ale, bohužiaľ, nevedel som to oživiť, takže som musel skončiť. Šíria sa správy, že som mal pád a že som bol zranený, vďakabohu to nie je pravda - som zdravý. Strašne mi je ľúto, čo sa stalo, ale technike nerozkážeš. Dúfam, že prídem o rok späť na Dakar ešte silnejší," povedal Svitko pre web svojho fanklubu.







Víťazom etapy zo San Juan de Marcona do Pisca dlhej 575 kilometrov (meraný úsek 360 km) sa stal Rakúšan Matthias Walkner. Druhého Čiľana Pabla Quintanillu (Husqvarna) zdolal o 45 sekúnd, na treťom mieste klasifikovali Tobyho Pricea z Austrálie (+1:13).



Svitko mal svoju 10. účasť na Dakara dobre rozbehnutú. V celkovej klasifikácii bol na priebežnom ôsmom mieste. Slovensko už na pretekoch nemá zastúpenie, ešte pred ôsmou etapou odstúpil pre zranenie Ivan Jakeš. Štyridsaťpäťročný pretekár skončil po pondelkovej 7. etape, po ktorej mu v celkovom poradí patrila 39. priečka. "Priatelia, nedá sa mi pokračovať ďalej v pretekoch. Musel som odstúpiť pre zranenie. Predvčerom ma v 'medical centre' trošku zrepasovali, ale nie som schopný jazdiť na morfíne. Nespal som celú noc, mám pomliaždenú brušnú dutinu a zlomené rebro, to ostatné sú hlúposti, ktoré nestoja za reč," uviedol Jakeš na facebookovom profile svojho fanklubu.







Smolu mal v utorok aj priebežný líder motocyklistov Ricky Brabec z USA. Tomu sa po 57 kilometroch pokazil motor na jeho Honde a na Dakare skončil. Po jeho odstúpení sa dostal na čelo celkového poradia Price.



V kategórii automobilov triumfoval Francúz Sebastian Loeb na Peugeote pred priebežným lídrom Katarčanom Nasserom Al-Attiyahom, tretí skončil Jakub Przygonski z Poľska.



V stredu je na programe predposledná 9. etapa so štartom i cieľom v Piscu. Na jazdcov vo všetkých kategóriách čaká celkovo 409 km, meraný úsek bude 313 km.





Výsledky 8. etapy Rely Dakar (San Juan de Marcona - Pisco 575 km, meraný úsek: 360 km):

1. Matthias Walkner (Rak./KTM) 3:55:25 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile/Husqvarna) +45 s, 3. Toby Price (Aus./KTM) +1:13, 4. Andrew Short (USA/Husqvarna) +9:51, 5. Adrien van Beveren (Fr./Yamaha) +11:48, 6. Luciano Benavides (Arg./KTM) +12:51, ..., ŠTEFAN SVITKO (SR/KTM) odstúpil pre technické problémy



celkové poradie: 1. Price 28:53:08 h, 2. Quintanilla +1:03, 3. Walkner +6:35, 4. Van Beveren +9:54, 5. Short +39:27





automobily: 1. Sebastian Loeb (Fr./Peugeot) 3:54:53 h, 2. Nasser Al-Attiyah (Kat./Toyota) +7:27 min, 3. Jakub Przygonski (Poľ./Mini) +15:15



celkové poadie: 1. Al-Attiyah 29:15:50 h, 2. Nani Roma (Šp./Mini) +46:29 min, 3. Loeb +46:45





štvorkolky: 1. Nicolas Cavigliasso 5:18:53, 2. Gustavo Gallego +9:10, 3. Jeremias Gonzalez Ferioli (všetci Arg./Yamaha) +9:16



celkové poradie: 1. Cavigliasso 36:35:51, 2. Gonzalez +1:24:52, 3. Gallego +1:44:04





kamióny: 1. Dmitrij Sotnikov (Rus./Kamaz) 4:38:06, 2. Ton van Genugten (Hol./Iveco) +22:01, 3. Sergej Vjazovič (Biel./Maz) +3:13



celkové poradie: 1. Sotnikov 35:01:35, 2. Eduard Nikolajev (Rus./Kamaz) +26:49, 3. Gerard De Rooy (Hol./Iveco) +1:07:43