Akvabela Daabousová chcela ukončiť kariéru, teraz sníva o olympiáde

Šamorín 11. mája (TASR) - Po olympiáde v Riu de Janeiro v lete 2016 koketovala s myšlienkou ukončiť športovú kariéru. Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Nada Daabousová od detstva trávila v bazéne dlhé hodiny a chcela vyskúšať niečo iné.



Po pauze však našla novú motiváciu a vytýčila si ambiciózny cieľ - s Dianou Miškechovou sa chcú prebojovať na OH 2020 v Tokiu. "Po Hrách v Riu som pol roka vôbec netrénovala. Potrebovala som pauzu od synchra, potrebovala som zmeniť kolektív ľudi a životné návyky. Pred olympiádou som bola naozaj pod veľkým tlakom. Oddych mi veľmi pomohol, získala som novú motiváciu a chuť ísť opäť do toho," povedala pre TASR.



S Miškechovou si typologicky sadli. "Zatiaľ to vidím veľmi pozitívne. Máme ešte na čom pracovať, ale šanca dostať sa na ďalšiu olympiádu tu je. Keď budeme makať, verím, že sa prebojujeme do Tokia. Dôležité je čo najčastejšie sa konfrontovať s kvalitnou medzinárodnou konkurenciou, aká sa zišla aj teraz na podujatí Svetovej série v Šamoríne" dodala Daabousová.



Tréner slovenskej reprezentácie Gábor Szauder bol predvlani na jar pri tom, keď si Daabousová s Janou Labáthovou zabezpečili miestenky do Ria. "Ak by sa Nadi s novou partnerkou podarilo kvalifikovať na olympiádu v Tokiu, bolo by to splnenia sna. Pri systéme športu, ktorý je na Slovensku, je veľmi náročné dosiahnuť takýto cieľ. Dôležité je, aby mali dievčatá vytvorené dobré podmienky a aby mali patričnú podporu."