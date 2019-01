T. KOŠICKÝ: Mihajlovič nás školil, Simeone zas učil profesionalizmu

O reprezentácii už nesníva

Bratislava 26. januára (Teraz.sk) – Slovenský futbalový brankár Tomáš Košický sa pred pár dňami ocitol v slepej uličke. Po tom, čo sa koncom minulého roka ústne dohodol s Debrecínom na predĺžení zmluvy, o pár dní bolo všetko inak. Ostal bez klubu. O neférovom kroku zo strany vedenia maďarského prvoligistu, predchádzajúcich zahraničných angažmánoch a najmä o niekoľkoročnom pôsobení v talianskej Catanii, kde ho viedli také futbalové veličiny ako Diego Simeone či Siniša Mihajlovič, nám 32-ročný rodák z Bratislavy porozprával v televíznom štúdiu TABLET.TV.Tomáš Košický mal s Debrecínom platnú zmluvu do 31. decembra s opciou na ďalšie dva roky. V praxi to znamená, že v prípade spokojnosti oboch strán mohla byť o spomínanú dobu predĺžená, na čom sa slovenský brankár s vedením maďarského klubu aj ústne dohodli.rozhovoril sa Tomáš Košický, ktorý už pred príchodom a potom aj počas pôsobenia v Debrecíne zistil, že majiteľ je tvrdá povaha, no takéto niečo nečakal.Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré, a tak to po niekoľkých dňoch od nemilého kroku zo strany po jeseni tretieho klubu maďarskej najvyššej súťaže vníma aj 32-ročný Bratislavčan.pokračoval Košický, pre ktorého bol Debrecín po talianskej Catanii, druholigovej Novare, gréckom Asterase Tripolis a izraelskom Hapoel Ra´anana piatym zahraničným angažmánom v kariére.zamyslel sa Košický, ktorý v našej najvyššej súťaži pôsobil pred viac ako desiatimi rokmi v drese Interu Bratislava.A práve pôsobenie na bratislavských Pasienkoch, ale taktiež úspešné účinkovanie v slovenskej reprezentácii do 21 rokov mu otvorili dvere svetového futbalu. V lete 2008 sa totiž stal hráčom Catanie, pričom prestup do talianskeho prvoligového klubu si vybavoval prakticky sám.spomínal Tomáš Košický, ktorý mal v tom čase iba 22 rokov, no odvaha a guráž na rokovanie s tímom z uznávanej Serie A mu očividne nechýbala.V Catanii mal Tomáš šťastie na viacero trénerov zvučných mien. Okrem legendárneho talianskeho brankára Waltera Zengu ho istý čas viedol aj bývalý juhoslovanský reprezentant a zároveň strelec exportných gólov z priamych kopov Siniša Mihajlovič. Neskôr to bola zasa legenda AS Rím Vincenzo Montella či Argentínčan Diego Simeone. Ten už niekoľko niekoľko rokov pôsobí v Atleticu Madrid, s ktorým v silnej konkurencii madridského Realu a FC Barcelona dokázal v roku 2014 získať španielsky titul a v sezóne 2015/16 to s ním dokonca dotiahol až do finále Ligy majstrov.povedal slovenský brankár, ktorý v Taliansku okrem Catanie obliekal aj dres druholigovej Novary.Za éry trénera Jána Kozáka pri kormidle reprezentácie SR sa Košický z času na čas objavil aj v užšej nominácii. Do brány sa však dostal iba raz, konkrétne 19. novembra 2013 v prípravnom stretnutí s Gibraltárom (0:0). Ako si naň spomína?zalovil v pamäti Tomáš Košický, ktorému medzičasom pár rokov pribudlo a Kozáka na reprezentačnej lavičke vystriedal český kouč Pavel Hapal.dodal na záver.