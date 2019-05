Ta-lien I-fang zaplatil triumf v Šenzene krvou Mareka Hamšíka

Druhé víťazstvo Ta-lien I-fang v sezóne bolo krvavo vykúpené, keďže Hamšík utrpel zranenie tváre.

Šenzen 19. mája (TASR) - Futbalisti čínskeho klubu Ta-lien I-fang v základnej zostave s Marekom Hamšíkom triumfovali v nedeľnom zápase 10. kola najvyššej súťaže na pôde Šenzenu 2:1. Slovenský stredopoliar hral až do zranenia v 77. minúte v súboji, ktorý hostia otočili aj oslabení o vylúčeného hráča.



Druhé víťazstvo Ta-lien I-fang v sezóne bolo krvavo vykúpené, keďže Hamšík utrpel zranenie tváre. Hoci hostia začali aktívne, do vedenia sa dostali domáci. "Navyše tesne pred prestávkou bol náš spoluhráč vylúčený. Napriek oslabeniu bolo našim cieľom bodovať. Boli sme nebezpeční a podarilo sa nám aj vyrovnať. Ten gól bol nakoniec po vzhliadnutí videa neuznaný. Na začiatku poslednej štvrťhodinky som mohol hlavou vyrovnať, no pri hlavičke ma súperov hráč kopačkou poriadne trafil. Okamžite som mal svoju tvár poriadne zakrvavenú, musel som odísť z ihriska," povedal 31-ročný reprezentant SR pre svoj oficiálny web.



Český rozhodca Ardeleánu síce najprv nariadil kop od bránky, no po vzhliadnutí videa nariadil pre hostí penaltu, ktorú Carrasco využil a vyrovnal. V závere hostia po rýchlom protiútoku zaznamenali aj víťazný gól a v tabuľke im patrí 11. miesto s 10 bodmi. "Ako sa mám? Rozkopanú mám celú tvár," dodal Hamšík.