Tajné služby prekazili teroristické útoky plánované cez MS vo futbale

Polícia ešte pred šampionátom odhalila a neutralizovala aj sedem nacionalistických zoskupení, ktoré mali v pláne podniknúť počas futbalových majstrovstiev v Rusku útoky na zahraničných fanúšikov.

Moskva 7. novembra (TASR) - Ruským tajným službám sa v spolupráci so zahraničnými kolegami podarilo zabrániť teroristickým útokom, ktoré sa mali odohrať počas majstrovstiev sveta vo futbale. Rusko ich hostilo v lete tohto roku.



O zmarení útokov informoval v stredu v Moskve tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev.



Uviedol to v príhovore k účastníkom stretnutia vedúcich predstaviteľov špeciálnych služieb, bezpečnostných agentúr a orgánov činných v trestnom konaní zo 70 krajín sveta, ktoré je venované najmä opatreniam v boji proti terorizmu.



Polícia okrem toho ešte pred šampionátom odhalila a neutralizovala aj sedem nacionalistických zoskupení, ktoré mali v pláne podniknúť počas futbalových majstrovstiev v Rusku útoky na zahraničných fanúšikov, dodala agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministra vnútra Vladimira Kolokoľceva.



Kolokoľcev spresnil, že terčom útokov mali byť fanúšikovia zo Senegalu, Argentíny, Británie a Poľska.



Federálna bezpečnostná služba (FSB) prekazila pokusy o spáchanie útokov nielen počas futbalového šampionátu, ale aj počas príprav a konania ďalších "masových politických a športových podujatí", dodal riaditeľ FSB Alexandr Bortnikov.



Bližšie podrobnosti Bortnikov neuviedol, poukázal však na "nekontrolovateľné rozšírenie a dostupnosť bezpilotných lietadiel", ktoré môžu byť pri takýchto útokoch nasadené. Vyslovil sa preto za stanovenie presných a prísnych pravidiel používania dronov.



Agentúra RIA Novosti pripomenula, že útokom s použitím dronov sú často vystavené ruské vojenské základne v Sýrii. Okrem toho ruský súd tento rok odsúdil skupinu osôb, ktoré plánovali použiť drony na prepravu výbušnín a vyhodiť do vzduchu budovu územnej správy FSB alebo ministerstva vnútra v Ingušskej republike na severnom Kaukaze.



Rusko, ako uviedla RIA Novosti, už sprísnilo pravidlá pre používanie bezpilotných lietadiel: od júna roku 2016 sa musia zaregistrovať všetky drony s hmotnosťou vyššou ako 250 gramov.