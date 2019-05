Taliani proti Rakúšanom zabojujú o záchranu v elitnej kategórii

Predpokladané zostavy:



Rakúsko: Kickert - Pallestrang, Heinrich, Unterweger, Schumnig, Schlacher, Strong, Peter – T. Raffl, Herburger, Schneider – Hofer, Komarek, M. Raffl – Haudum, Rauchenwald, Zwerger – Ganahl, Hundertpfund, Obrist - Baumgartner



Taliansko: Bernard – Trivellato, Hofer, McMonagle, Helfer, Zanatta, Tauferer, Marchetti, Pavlu – Traversa, Andergassen, Gander - Miceli, S. Kostner, Bardaro - Rosa, Ramoser, Insam - Deluca, Lambacher, Hochkofler

Bratislava 20. mája (TASR) - Pondelkový zápas Rakúska s Talianskom v Bratislave bude priamym súbojom o udržanie sa v elitnej kategórii hokejových MS. Karty sú rozdané jasne - iba víťazstvo zaručí záchranu, zdolaný spadne do A-skupiny I. divízie. Pravda, kým pre Talianov to bude záverečný zápas v bratislavskej B-skupine, Rakúšania hrali ešte v nedeľu proti Česku (16.15) a v prípade senzačnej výhry by im proti "azúrovým" stačila k záchrane aj prehra po predĺžení, respektíve nájazdoch, tento scenár však nikto reálne nepredpokladal.Obe mužstvá stále čakajú na prvý bod na šampionáte, Rakúšania si držali siedmu priečku len vďaka lepšiemu skóre oproti Taliansku (6:28 - 1:45).podčiarkol dôležitosť pondelkového súboja rakúsky útočník Thomas Hundertpfund.Vzhľadom na postavenie vo svetovom rebríčku a v tabuľke B-skupiny budú Rakúšania v pondelok prvýkrát na turnaji v pozícii mierneho favorita.vyslovil sa pre agentúru APA tréner Rakúska Roger Bader. Doteraz mal málo dôvodov na úsmev. Ak ho niečo teší, je to hra v presilovkách a oslabeniach.hodnotil kouč kriticky doterajšie vystúpenia dvojice Bernhard Starkbaum (úspešnosť zásahov 82,35 percenta) a David Kickert (89,29).Navrátilec do elitnej kategórie z Talianska utŕžil v doterajšom priebehu MS oproti Rakúsku viac debaklov, v zápase s Ruskom (0:10) dokonca neunikol dvojcifernej prehre. Prvý gól na šampionáte strelil až vo svojom šiestom vystúpení, a aj to nohou. Regulárnosť zásahu Angela Miceliho v 43. minúte sobotňajšieho zápasu s Nórskom (1:7) musel odobriť až videorozhodca. Taliani sa dočkali gólu na Slovensku po dlhých 342 minútach a troch sekundách. Od svojho predchádzajúceho gólu v elitnej kategórii MS v roku 2017 čakali na ďalší presný zásah presne 447:42 min. Proti Rakúšanom potrebujú v ofenzíve viac vymyslieť, ak sa chcú zachrániť.vyhlásil obranca Armin Helfer, ktorý hrá na svojom 19. svetovom šampionáte, z toho desiatom v elitnej kategórii.