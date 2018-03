Tréner Talianska nominoval na prípravné zápasy aj Cutroneho a Chiesa

Nominácia Talianska:



Brankári: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (AC Miláno), Mattia Perin (Janov)



Obrancovia: Leonardo Bonucci (AC Miláno), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (AS Rím), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea)



Stredopoliari: Giacomo Bonaventura (AC Miláno), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter Miláno), Jorginho (Neapol), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (AS Rím), Marco Verratti (Paríž Saint-Germain)



Útočníci: Andrea Belotti (FC Turín), Antonio Candreva (Inter Miláno), Patrick Cutrone (AC Miláno), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Neapol), Simone Verdi (Bologna)

Rím 17. marca (TASR) - Dvadsaťroční útočníci Patrick Cutrone a Federico Chiesa sa premiérovo dočkali pozvánky do talianskej futbalovej reprezentácie. Dočasný kouč národného tímu Luigi Di Biagio ich pozval na prípravné duely proti Argentíne a Anglicku.Naopak, do kádra sa napriek výkonom v drese Nice opäť nedostal Mario Balotelli. Do tímu sa vracia 40-ročný brankár Gianluigi Buffon, ktorý po neúspešnej baráži o MS 2018 ohlásil koniec reprezentačnej kariéry, no ešte sa rozhodol vypomôcť.