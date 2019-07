Tandem Gelle, Botek sa rozpadol, Petrla: Pre Adama je priorita K4

Botekovo rozhodnutie odobrilo aj vedenie realizačného tímu slovenskej reprezentácie.

Bratislava 7. júla (TASR) - Dvojkajak na 1000 m v zložení Peter Gelle, Adam Botek, ktorý mal byť na augustových MS v Szegede jedným z najväčších slovenských želiezok, sa na vrchole sezóny nepredstaví. Botek sa rozhodol dať prednosť disciplíne K4 500 m, v ktorej chce po boku Samuela Baláža, Erika Vlčeka a Csabu Zalku získať pre Slovensko miestenky na OH 2020 v Tokiu.



Botekovo rozhodnutie odobrilo aj vedenie realizačného tímu slovenskej reprezentácie. "Bolo to rozhodnutie, ktoré sa nezrodilo zo dňa na deň. Už pred mesiacom sme sa bavili o tom, že chceme zložiť silnú káštvorku z najlepších slovenských kajakárov, ktorá by mala šancu uspieť na MS. Adam sa osvedčil na pozícii zadáka, čo potvrdil aj na Európskych hrách v Minsku, kde káštvorka vybojovala bronz," povedal pre TASR športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla.



Gelle s Botekom získali pred dvomi rokmi na MS v Račiciach na kilometri striebro a odvtedy sa držali vo svetovej špičke. Gelle bol z rozhodnutia svojho "parťáka", s ktorým mal v piatok štartovať na druhých kvalifikačných pretekoch, sklamaný. Na bratislavskom Zemníku sa predstavil po boku mladého Milana Dörnera a novozložený tandem skončil na druhom mieste za duom Ákos Gacsal, Gábor Jakubík.



Nepôjde tak na MS v Szegede, kde by Gelle na základe predbežnej nominácie mal štartovať v singli na 1000 m. "Bola to iba naša tretia spoločná jazda, keďže som sa len nedávno dozvedel, že Adam so mnou na 'kvalifikáči' štartovať nebude. Zaiste by sme s Milanom išli lepšie, keby sme sa spolu mohli pripravovať niekoľko mesiacov," uviedol Gelle pre sobotňajšie vydanie denníka Šport.