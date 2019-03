Tatar prispel asistenciou k výhre Montrealu, hetrik Armiu

výsledky NHL:

Buffalo - Pittsburgh 4:3 pp, New Jersey - Philadelphia 3:6, New York Islanders - Washington 1:3, New York Rangers - Montreal 2:4 /za hostí TATAR 0+1/, Carolina - St. Louis 5:2, Winnipeg - Nashville 5:3, Anaheim - Vegas 0:3, San Jose - Colorado 4:3





New York 2. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v nočnom zápase NHL jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu 4:2 na ľade New Yorku Rangers. Pre 28-ročného útočníka to bol 48. bod v prebiehajúcej sezóne (22+26). Tromi gólmi sa na výhre hostí podieľal Joel Armia, fínsky krídelník si pripísal premiérový hetrik v profilige.