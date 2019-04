Tatar sa tešil do kabíny: Zápasy s Čechmi ma nakopnú

Fanúšikom pred začiatkom MS nesľubuje úspech, ale chce sa svojou hrou pričiniť o dobrý výsledok.

Piešťany 23. apríla (TASR) - Slovenský útočník Tomáš Tatar si po náročnej sezóne v NHL doprial dostatočný oddych, hokejovým ošiaľom v týchto dňoch ešte nežije. Ako však povedal, všetko príde už v prvom prípravnom zápase proti Českej republike v piatok v Trenčíne. Fanúšikom pred začiatkom MS nesľubuje úspech, ale chce sa svojou hrou pričiniť o dobrý výsledok.



Útočník Montrealu bol jeden z prvých hráčov z NHL, ktorí generálnemu manažérovi reprezentácie Miroslavovi Šatanovi prisľúbili účasť na MS. "Som rád, že som na Slovensku, a že si po dlhšom čase budem môcť obliecť slovenský dres. Je to veľká motivácia, hrať MS na domácej pôde je výnimočné. Čím viac hráčov z Ameriky príde, tým lepšie," povedal Tatar na utorňajšom zraze v Piešťanoch.



Tatar si po náročnej sezóne odpočinul, zápasy s Českom by ho mali opäť nakopnúť. "Som oddýchnutý, ešte ma nechytil hokejový boom, ale predpokladám, že to príde už v príprave proti Čechom. To ma určite nakopne. Čas na prípravu je pomerne dlhý, preto som si chcel oddýchnuť. Nám hráčom z NHL to pomohlo, potrebovali sme zregenerovať."



Dvadsaťosemročný krídelník sledoval výsledky slovenskej reprezentácie už počas prípravných turnajov v Nemecku a vo Švajčiarsku, rovnako aj nedávne vystúpenia v Nemecku a Rakúsku. "Pozeral som to, hokej ma zaujíma. Takže som vnímal výsledky aj zostavu," prezradil Tatar a na margo výsledkov dodal: "Každý už dnes vie hrať, systémy sú prepracovanejšie. Každý chce dať gól, ja tiež, takže verím, že nám to bude padať."



Tatar reprezentoval SR na štyroch svetových šampionátoch, domáci by mal absolvovať po prvý raz. "Chceme dosiahnuť nejaký výsledok, ale treba pozerať aj na výsledky z uplynulých MS. Netreba mať preto veľké oči len preto, že hráme doma. Ale chceme pred vlastnými fanúšikmi hrať čo najlepšie."



V tejto sezóne odohral v profilige za Montreal 80 zápasov, strelil 25 gólov a pridal 33 asistencií. Sezóna mu vyšla, ale reprezentačná kabína je pre neho niečo špecifické. "Tešil som sa. Mám veľmi rád spoluhráčov z Montrealu, ale prísť do kabíny v reprezentácii je niečo iné. Takto som vyrastal, hovoríme tu len po slovensky, aj tie vtipy v kabíne sú také iné."



Tatar pozorne sleduje play off v zámorí, odkiaľ by ešte mohli prísť do tímu Slovenska ďalší hráči. Prekvapenie sa zrodilo na účet víťaza základnej časti Tampy Bay i víťaza Západnej konferencie Calgary, Tatara však ich vyradenie až tak neprekvapilo. "My sme s Montrealom bojovali o play off až do konca. NHL je taká vyrovnaná, že musíte hrať na sto percent v každom zápase. Tampa dostala súpera, ktorého štýl jej nevoňal. Takisto Calgary. NHL je teraz taká vyrovnaná, ako asi ešte nikdy," uzavrel Tatar.