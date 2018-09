Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili nad dánskym Bjerringbro-Silkeborg

C-skupina:



Tatran Prešov - Bjerringbro-Silkeborg 26:24 (12:12)



Tatran: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 5, Hrstka 1, Lapajne 6, Rečičár, Urban 5, Číp 3, Vučko, Straňovský 1, Butorac 4, Carapkin, Gatine, Babič 1, Kríž, M. Šarpataky.



Silkeborg: Rezar, K. Larsen - Hansen 1, Hundstrup 4, Knudsen 5, Lassen, Markussen 3, M. Nielsen, N. Nielsen 6, Nöddesbo 2, Pedersen, Skube 3, Thiemer-Jensen, Thomsen.



Rozhodovali: A. Konjičanin, D. Konjičanin (obaja BaH), 7 m hody: 1/1 - 0/0, vylúčení: 2:2.

hlas po zápase /zdroj Sport 2/:



Lukáš Urban, hráč Prešova: "Máme za sebou dva zápasy, oba sme vyhrali, máme to dobre rozohraté. Ideme teraz do Skopje a ak vyhráme zápasy, ktoré musíme, mali by sme postúpiť. Ale nebude to jednoduché. V prvom polčase sme mali smolu, ale nezlomili sme sa. Takže sme spokojní."



Slavko Goluža, tréner Tatrana: "Vedel som, že nás čaká ťažký zápas. Rešpektujem Silkeborg, je to klub kvalitných hráčov a o to viac si cením dnešné víťazstvo. V zápase sme ukázali charakter, najmä keď súper viedol v 2. polčase. Silou vôle a samozrejme aj so športovým šťastím sa nám ale napokon podarilo poraziť veľkého súpera. Za to chcem svojmu tímu pogratulovať. Veľké poďakovanie patrí aj našim divákom, ktorí prišli vo veľkom počte a vytvorili výbornú atmosféru."



Oliver Rábek, ľavá spojka Tatrana: "Vyrovnaný zápas od začiatku až do konca. Celý zápas to bolo maximálne o gól-dva. Ale som veľmi rád, že záver zápasu sme zvládli. Zamakali sme v obrane, v útoku sme si vytvárali príležitosti, bolo potrebné len premieňať šance. Janušovi to tam zase vynikajúco padalo. Gratulujem všetkým a tešíme sa veľmi.“

Prešov 22. septembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov triumfovali aj vo svojom druhom zápase v C-skupine Ligy majstrov. Po minulotýždňovej výhre na palubovke Besiktasu Mogaz 28:22 zvíťazili v sobotu nad dánskym Bjerringbro-Silkeborg 26:24 a v tabuľke majú na konte štyri body. Prešovčania nastúpia na ďalší zápas v skupine v nedeľu 30. septembra na palubovke Metalurgu Skopje.Lepší štart do zápasu mali hostia a Prešov takmer po celý čas prvého polčasu ťahal za kratší koniec. Hosťom sa darilo držať si náskok najmä vďaka rýchlym brejkom, ale domáci držali kontakt. V závere polčasu napokon Tatran zlepšil streľbu a podarilo sa mu pred odchodom do kabín vyrovnať na 12:12.V druhom polčase sa obraz hry nemenil. Dáni sa opäť dostali ako prví do vedenia, v bránke ich niekoľkými skvelými zákrokmi podržal brankár Rezar. Prešov však neskôr opäť dokázal vyrovnať, Rábek dokonca poslal svoj tím do vedenia 17:16. Osem minút pred koncom chytil Čupryna za stavu 22:21 gólovú strelu Nielsena a Tatran kontroval gólom. Dvojgólový náskok si domáci udržiavali až do záverečného hvizdu, napokon triumfovali 26:24.