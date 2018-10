Tatran Prešov tesne podľahol Čechovským Medveďom

C-skupina:



Tatran Prešov - Čechovskí Medvedi 27:28 (13:13)



Zostava Tatrana Prešov: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 3, Hrstka 5, Lapajne 4, L. Urban 3, Číp 5, Straňovský 1, Butorac 4, Kasal, Carapkin, Gatine 2, Babič, najviac gólov Čechovských Medveďov: A. Kotov 5, Santalov 5, Kuretkov 4. Rozhodovali: Harabagiu, Stanescu (obaja Rum.), TH: 3/2 - 2/1, vylúčení: 4:5, ŽK: 3:2.



Prešov 6. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov vo svojom štvrtom zápase C-skupiny Ligy majstrov podľahli Čechovským Medveďom 27:28. Pre slovenského šampióna to bola po troch víťazstvách prvá prehra v súťaži, ruský tím naopak premiérovo zvíťazil.Prešovčania sa v prvom polčase dostali aj do trojgólového vedenia (10:7, 11:8), no hostia dokázali otočiť skóre a v druhom polčase rozhodli o svojom víťazstve. Prešovčania nastúpia na ďalší zápas v Lige majstrov v sobotu 13. októbra proti Sportingu Lisabon opäť na domácej palubovke.Prešovčania chceli pokračovať vo víťaznom ťažení a v úvode sa dostali do vedenia 2:0. Hostia dokázali vyrovnať, no Prešovčania aj zásluhou brankára Čuprynu získali náskok. Po góle Hrstku viedli už o tri góly (10:7, neskôr aj 11:8), no sľubný náskok stratili v osemminútovom "hluchom" úseku, po ktorom bol už stav 11:13. V dramatickom závere prvého polčasu pracovali aj emócie, napokon sa však skončil nerozhodne.Domáci sa v úvode druhého dejstva dostali do tesného náskoku 15:14, ten však stratili a museli doťahovať štvorgólové manko súpera (16:20, 18:22). To sa im podarilo aj vďaka dôležitým zákrokom Čuprynu vyrovnali na 22:22. V koncovke sa však presadili hostia.Sobota, 13. októbra: Tatran Prešov - Sporting CP /18.00/Sobota, 3. novembra: Sporting CP - Tatran Prešov /19.30/Sobota, 10. novembra: Tatran Prešov - Besiktas Mogaz /18.00/Nedeľa, 18. novembra: Bjerringbro-Silkeborg - Tatran Prešov /13.30/Sobota, 24. novembra: Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov /14.00/Sobota, 1. decembra: Tatran Prešov - HC Metalurg /19.30/