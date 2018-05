Tatran Prešov po piatich rokoch vypadol z Fortuna ligy

9. kolo skupiny o udržanie sa



FK Senica - 1. FC Tatran Prešov 0:0



Góly: Rozhodovali: Pavlík - D. Hrčka, Hrmo, ŽK: Ranko, Chacón, Lupták - Luberda, Prikryl, Udeh, 891 divákov



Senica: Holec – Ranko, Práznovský, Villarraga – Herrera, Zezinho, Cuadros (66. Krč), Lupták, Richtárech - Castaňeda (89. Podhorin), Chacón (81. Vaščák)



Prešov: Lukáč – Bartek, Luberda, Prikryl, Petko – Micherda, Dzurík (85. Udeh) – Gatarić, Katona (65. Leško), Kraľovič (82. Dupkala) – Hošek

FC ViOn Zlaté Moravce - FC Nitra 2:2 (1:1)



Góly: 2. Orávik (z 11 m), 52. Šašinka - 9. Šimončič, 70. Vestenický. Rozhodoval: Chmura, ŽK: Bariš, Ewerton, Kováč - Križan, Liba, Kuník. 822 divákov



zostavy a striedania:



FC ViOn Zlaté Moravce: Kováč - Nikolič, Pintér, Horník, Chren - Pleva - Orávik (86. Cleber), Bariš, Harba, Ewerton (90. Duga) - Šašinka (75. Urgela)



FC Nitra: Hroššo - Kuník, Križan, Liba, Chovanec - Kóňa, Šimončič (60. Valenta) - Charizopulos (51. Fábry), Kotrík (69. Militosjan), Machovec - Vestenický



MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (1:0)



Gól: 41. Niši. Rozhodoval: Dohál, ŽK: Lepieš, Tereščenko, Viazanko, Sedláček (všetci Podbr.)



zostavy a striedania:



MFK Zemplín Michalovce: Biesczad - Žofčák, Kavka, Carrillo, Šimčák -Bednár - Koscelník, Turík, Niši (89. Harutyunyan), Kolesár (87. Antonov) - Bragin (68. Sulley)



FK Železiarne Podbrezová: Drobnjak - Viazanko, Krivák, Djordjevič, Turňa - Sedláček, Breznaník (86. Mejri) - Tereščenko (67. Mojžiš) , Bernardina, Jedinák - Lepieš (67. Wiezik)



Senica 12. mája (TASR) -Futbalisti 1. FC Tatran Prešov vypadli z Fortuna ligy a v nasledujúcej sezóne budú hrať iba v druhej najvyššej slovenskej súťaži. Rozhodla o tom ich remíza v sobotňajšom zápase predposledného 9. kola nadstavbovej časti FL v skupine o udržanie na ihrisku Senice 0:0. Po nej majú na poslednom mieste tabuľky na Záhorákov manko troch bodov a horšie vzájomné zápasy. Najstarší slovenský klub vypadol z ligy tretíkrát po rokoch 2002 a 2013. Senica bude hrať baráž o účasť v najvyššej súťaži.Vo veľmi dôležitom súboji o záchranu pricestoval na Záhorie 12. celok tabuľky Tatran Prešov. Dve hodiny pred stretnutím sa v Senici spustil prudký lejak s krupobitím a zápas sa odohral na veľmi šmykľavom teréne. Do zápasu vstúpili o niečo aktívnejšie hostia, ale do zakončenia sa nedostali. Prvýkrát skúšal šťastie na domácej strane v 9. minúte Castaňeda, jeho strelu brankár kryl. Hostia nepríjemne pohrozili v 22. minúte, kedy Gataričovu strelu s námahou vyrážal Holec. Hra sa postupne vyrovnala a loptu na svojich kopačkách držali viac Záhoráci. V 35. minúte po Luptákovej prihrávke krásne vystrelil Chacón, lopta letela tesne vedľa ľavej šibenice. Strelecké šťastie pokúšal Castaňeda, tentoraz z priameho kopu v 41. minúte, no lopta letela tesne vedľa.Šachová partia pokračovala aj v druhom polčase. Obe mužstvá si dokázali vypracovať gólové šance, avšak strelci nemali obuté strelecké kopačky. V 48. minúte po priamom kope hostí jemne tečoval loptu hlavou Luberda, Holec bol na svojom mieste. Potom mala Senica silnú 10-minútovku, v ktorej sa dostala do troch šanci. Najskôr Casteňeda mieril vedľa, rovnako si počínal tento hráč o dve minúty neskôr. Obrovskú možnosť na otvorenie skóre mal kapitán domácich Ranko, keď sa ocitol sám pred brankárom Lukáčom, no ten výborným vybehnutím šancu zmaril. Potom prežili klinickú smrť aj Záhoráci pri šanciach Prešova. V 64. minúte Gataričov vokej spoza pokutového územia letel tesne vedľa. Najväčšiu možnosť na gól mal v 67. minúte Hošek, Seničanov výborným zákrokom podržal brankár Holec. V nervóznom závere, keď sa nastavovalo až 6 minút, už gól nepadol, hoci k nemu mal blízko striedajúci Seničan Krč. V náročnom stretnutí sa zrodila bezgólová remíza, ktorá stačila Záhorákom na udržanie si barážovej priečky.Regionálne derby prinieslo v prvom polčase obojstranne ofenzívny futbal. Už v 1. min mohol skórovať Vestenický, ale z rohu malého vápna netrafil. Na opačnej strane Ewerton dobre mierenou strelou z hranice šestnástky neprekvapil nitrianskeho brankára. Nádherný futbalový moment priniesla 9. min, keď Šimončič z asi 25 m trafil ľavý horný kút Kováčovej bránky. V 14. min mohlo byť vyrovnané. Na Ewertonov center si vyskočil Harba, ale hlavou len opečiatkoval brvno brány hostí. V 21. min Plevov center našiel Šašinku, ten hlavou prekonal Hrošša, ale gól pre tesný ofsajd neplatil. Vyrovnanie priniesla 22. minúta. Liba v pokutovom území zrazil Šašinku a nariadenú jedenástku Orávik bezpečne premenil. Po polhodine hry sa Bariš rútil sám na Hrošša, ale ten si s jeho strelou poradil. V závere prvého polčasu "nabil" Pintér Šašinkovi, ale ten z asi 8 m prestrelil.Otvorený futbal pokračoval aj v druhom polčase. V 50. min Nikoličovu strelu odvrátil v poslednej chvíli na roh Križan. Na opačnej strane sa v dobrej pozícii ocitol Vestenický, ale Kováč jeho pokus na dvakrát skrotil. Do vedenia išli domáci v 52. min. Orávikov center z pravej strany posunul Harba Šašinkovi a ten našiel medzeru medzi Hroššovými nohami. V 65. min mohol poistiť vedenie domácich Harba, ale prekonaného Hrošša zastúpil na bránkovej čiare Križan. V 70. min sa začínalo odznovu. Strelu striedajúceho Militosjana Kováč vyrazil, ale nekrytý Vestenický poslal loptu do siete. V 79. min predviedli domáci peknú akciu po osi Orávik - Ewerton, ale striedajúci Urgela v koncovke zlyhal. Vo výbornom derby zápase sa body nakoniec spravodlivo delili.Prvý polčas priniesol zaujímavé dianie i gólové príležitosti na oboch stranách. V 16. minúte sa pri strele domáceho Turika vyznamenal brankár hostí Drobnjak a úspešný nebol krátko na to ani Bragin, ktorý v nádejnej pozícii minul bránku. O štyri minúty mohol prísť trest, ale osamotený Tereščenko neprekonal Biesczada. V 38. minúte sa už hráči Podbrezovej tešili, keď Bernardinovu strelu dorazil Breznaník, no gól neplatil pre ofsajd. Skóre sa však predsa len zmenilo ešte v prvom polčase, keď japonský stredopoliar v službách Michaloviec Niši využil zaváhanie v obrane hostí a efektne preloboval Drobnjaka - 1:0.V druhom dejstve pribudlo nervozity i žltých kariet. Domáci v 53. minúte nepotrestali chybu brankára Drobnjaka, ten však podržal svoj tím pri veľkej šanci striedajúceho Sulleya v 75. minúte. Domáci v závere takmer prišli o tesné víťazstvo. V 88. minúte najskôr Bernardina nevyužil nedorozumenie brankára Biesczada s Kavkom a hrdinom Podbrezovej sa nestal ani Wiezik v nadstavenom čase, keď v páde neprekonal domáceho brankára.