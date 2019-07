TOUR DE FRANCE: Quintana vyhral 18. etapu

výsledky 18. etapy (Embrun - Valloire, 208 km):



1. Nairo Quintana (Kol./Movistar) 5:34:15 h, 2. Romain Bardet (Fr./AG2R) +1:35 min, 3. Alexej Lucenko (Kaz./Astana) +2:28, 4. Lennard Kämna (Nem./Sunweb) +2:58, 5. Damiano Caruso (Tal./Bahrain-Merida) +3:00, 6. Tiesj Benoot (Belg./Lotto-Soudal) +4:46, 7. Michael Woods (Kan./EF Education First), 8. Egan Bernal (Kol./Ineos), 9. Serge Pauwels (Belg./CCC) všetci rovnaký čas, 10. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo) +5:18, ... 154. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +36:36





celkové poradie:



1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) 75:18:49 h, 2. Bernal +1:30 min, 3. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos) +1:35, 4. Kruijswijk +1:47, 5. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +1:50, 6. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-hansgrohe) +2:14, 7. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +3:54, 8. Mikel Landa (Šp./Movistar) +4:54, 9. Rigoberto Uran (Kol./EF Education First) +5:33, 10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +5:58, ... 85. SAGAN +2:13:11







bodovacia súťaž:



1. SAGAN 309 b, 2. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-QuickStep) 224, 3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida) 203







súťaž vrchárov:



1. Bardet 86 b, 2. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) 74, 3. Damiano Caruso (Tal./Bahrain-Merida) 60







súťaž mladých pretekárov:



1. Bernal 75:20:19 h, 2. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +17:07 min, 3. Enric Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) +48:11







súťaž tímov:



1. Movistar (Šp.) 226:02:13 h, 2. Trek-Segafredo (USA) +20:38 min, 3. EF Education First (USA) +59:11





Valloire 25. júla (TASR) - Kolumbijský cyklista Nairo Quintana triumfoval vo štvrtkovej 18. etape 106. ročníka Tour de France a vrátil sa do boja o celkové poradie, keď sa posunul z 12. na 7. miesto. Jazdec stajne Movistar sa presadil v záverečnom stúpaní na Col du Galibier a náročnú 208 km dlhú horskú trasu z Embrunu do Valloire zvládol za 5:34:15 h. Druhý skončil Francúz Romain Bardet z Ag2r (+1:35 min), ktorý si vybojoval bodkovaný dres, tretí finišoval Kazach Alexej Lucenko z Astany (+2:28). Žltý dres si udržal Francúz Julian Alaphilippe z QuickStepu. Slovenský cyklista Peter Sagan z Bory-Hansgrohe prišiel do cieľa v grupette s mankom vyše 36 minút, no zelený dres si udržal.Na druhú priečku sa posunul vďaka záverečnému útoku Egan Bernal, ktorý stráca minútu a pol. Mladý Kolumbijčan sa dostal pred svojho tímového kolegu z Ineosu a obhajcu trofeje Gerainta Thomasa (+1:35 min). Quintana sa vďaka triumfu dostal z dvanásteho na siedme miesto a stráca 3:54 min. V ďalších dvoch alpských etapách tak ešte môže zabojovať o pódium.povedal Quintana v prvom televíznom rozhovore, pre ktorého to bolo tretie etapové víťazstvo na Tour. Vlani sa tešil v 17. a v roku 2013 v 20. etape.Peter Sagan finišoval s mankom 36:36 min už za výdatného dažďa, no stále s 20-minútovou rezervou pred časovým limitom. Obsadil 154. miesto a v celkovom poradí je na 85. priečke s mankom 2:13:11 h. Vsúťaži má stále náskok 85 bodov pred Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-QuickStep). Bardet sa posunul na čelo vrchárskej súťaže s 86 bodmi, keď z bodkovaného dresu vyzliekol Belgičana Tima Wellensa (74).Prvá vrchárska previerka v Alpách odštartovala krátkym stúpaním tretej kategórie na Côte de Demoiselles Coiffées (3,9 km, 5,2%), ktoré nasledovalo už pár km po štarte. To žiadnemu z pretekárov väčšie problémy nenarobilo, no bol to len predkrm toho, čo malo prísť. Po 80 km totiž nasledoval Col de Vars (1. kat., 9,3 km, 7,5%) v nadmorskej výške 2109 metrov, 50 km po ňom prišiel ešte vyššie položený Col d'Izoard najvyššej kategórie (2360 m nad morom, 14,1 km, 7,3%) a slávny Col du Galibier taktiež najvyššej kategórie (2642 m nad morom, 23 km, 5,1%). Z jeho vrcholu to bolo už len 18 km dolu kopcom do cieľa.Hneď od štartu sa tuho bojovalo o únik a keďže jediná rýchlostná prémia nasledovala ešte pred Col de Vars, Peter Sagan si musel kontrolovať situáciu na čele, aby mu neunikli konkurenti z bodovacej súťaže. To sa nestalo. Ako prví sa dostali dopredu Alexej Lucenko (Astana) a Pierre-Luc Périchon (Cofidis), ktorí spolu zdolali aj prvú vrchársku prémiu. Krátko po nej sa však všetko spojilo a čakalo sa na ďalšie pokusy. K definitívnemu úniku dňa prišlo až po vyše 50 kilometroch, keď sa od hlavného balíka oddelila veľká 34-členná skupina. Nechýbal v nej líder vrchárskej súťaže Tim Wellens (Lotto-Soudal) i ďalší elitní pretekári v kopcoch Romain Bardet (AG2R), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Michael Woods (EF Education First), Sergio Henao (SAE Team Emirates), či Gorka Izagirre (Astana). Balík si nechal odísť i Quintanu, ktorý figuroval pred etapou na 12. mieste celkového poradia so stratou len 9:30 min a mohol si výrazne polepšiť. Navyše mal so sebou aj dvoch kvalitných domestikov do kopcov Andreya Amadora a Carlosa Veronu.Na čele pelotónu pracovali najmä jazdci QuickStepu a Ineosu, ale náskok úniku rýchlo narastal. Čelná skupina mala onedlho vyše päť minút k dobru. Do konca však zostávalo stále ešte 130 km a všetky tri ťažké prémie. Z vedúcej skupiny si musel vystúpiť Périchon, ktorého uštipla včela a potreboval ošetrenie. Na vrchol Col de Vars prišiel ako prvý Wellens a v súťaži o bodkovaný dres si polepšil o ďalších desať bodov. Pelotón strácal vyše sedem minút a Quintana sa vo virtuálnom poradí posúval stále vyššie a vyššie.Na zjazde z Col de Vars mali v pelotóne tvrdý pád George Bennett (Jumbo) a Nicolas Roche (Sunweb), ale aj keď dotlčení, obaja sa znovu posadili na bicykle a pokračovali. V čelnej skupine sa vydali dopredu Van Avermaet a Julien Bernard (Trek-Segafredo), no pred vrcholom prémie na Col d'Izoard ich dobehli ďalší cyklisti z úniku. V hlavnom poli sa na náročnom stúpaní síce neútočilo, no jazdci Movistaru udávali vysoké tempo, i keď mali vpredu Quintanu, a tak skupinu favoritov skresali na približne 25 pretekárov. Sagan a ďalší šprintéri v tom čase už jazdili v grupette s vyše desaťminútovou stratou na okresaný pelotón. Na Izoarde získal 40 bodov do vrchárskej súťaže Damiano Caruso (Bahrain Merida), o desať menej si pripísal Bardet. Na následnom dlhom zjazde zostalo vpredu už len 16 cyklistov a z pôvodného úniku ich stíhala ďalšia deviatka jazdcov. Tí však mali manko cez tri minúty, pelotón okolo päť a pol a čoskoro ich pohltil. Na úpätí posledného stúpania na Col du Galibier (2642 m nad morom, 23 km, 5,1%) mala čelná skupina k dobru vyše päť minút. Prvých päť km stúpania bolo do 3,5%, ďalších jedenásť do 6%, no potom prišli pasáže so sklonom nad 10% a práve tie mali preveriť najlepších vrchárov v úniku i pelotóne.Už od začiatku však z čelnej skupiny odpadávali jazdci, medzi prvými držiteľ bodkovaného dresu Wellens. Postupne aj ďalší a tak na čele zostala len trojica Lucenko, Bardet a Quintana, ktorý päť km pred vrcholom vyrazil sám, rýchlo si vytvoril minútový náskok a išiel si pre etapové víťazstvo i posun do Top 10 celkového poradia. V pelotóne predvádzal opäť výborný výkon Alaphilippe, líder klasifikácie sa držal v hlavnej skupine a bolo zrejmé, že si žltý dres oblečie aj v piatok.Quintana si priniesol na prémiu náskok 1:42 na Bardeta a šesť minút na zredukovanú skupinu favoritov na celkové poradie, okrem 40 bodov do vrchárskej súťaže si pripísal aj desať bonifikačných sekúnd. Bardet zobral 30 b a po etape si obliekol bodkovaný dres. Z hlavnej skupiny pred vrcholom zaútočil Egan Bernal a vypracoval si náskok 30 s, po ňom prišiel druhý útok Ineousu v podobe Gerainta Thomasa, no tam už reagovali Thibaut Pinot, Emanuel Buchmann, Steven Kruijswijk i ďalší a dobehli ho. Manko nabral Alaphilippe, no mohol sa spoľahnúť na svoje výborné zjazdárske schopnosti. Tie dokonale predviedol, keď čoskoro dobehol Thomasovu skupinu a z jeho náskoku na čele poradia nakoniec ukrojil len Bernal.V piatok je na programe ďalšia náročná alpská skúška. Na cyklistov čaká 126,5 km trať zo Saint-Jean-de-Maurienne do Tignes s piatimi vrchárskymi prémiami, pričom musia zdolať najvyšší bod tohtoročného programu Col de l'Iseran. Prémia najvyššej kategórie sa nachádza vo výške 2770 metrov nad morom, stúpanie je dlhé 12,9 km a má priemerný sklon 7,9%, prvý pretekár na vrchole dostane cenu Henriho Desgrangea, prvého riaditeľa pretekov, ktorá sa každoročne odovzdáva na najvyššom mieste Tour.