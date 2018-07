TOUR DE FRANCE: Sagan v úvodnej etape druhý, Gaviria do žltého dresu

Výsledky 1. etapy (Noirmoutier en l' Ile - Fontenay le Comte, 201 km):



1. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step Floors) 4:23:32 h,

2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe),

3. Marcel Kittel (Nem./Kaťuša-Alpecin),

4. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates),

5. Christophe Laporte (Fr./Solutions Credits),

6. Dylan Groenewegen (Hol./Lotto NL-Jumbo),

7. Michael Matthews (Aus./Sunweb),

8. John Degenkolb (Nem./Trek – Segafredo),

9. Jakob Fuglsang (Dán./Astana)

10. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) všetci rovnaký čas ako víťaz



Priebežné poradie:



1. Gaviria 4:23:22 h,

2. P. SAGAN +4 s,

3. Kittel +6,

4. Oliver Naesen (Belg./AG2R La Mondiale) +9,

5. Kristoff,

6. Laporte,

7. Groenewegen,

8. Matthews,

9. Degenkolb,

10. Fuglsang všetci +10





Súťaž vrchárov:



1. Kevin Ledanois (Fr./Fortuneo - Vital Concept) 1 bod



Bodovacia súťaž:



1. Gaviria 63 bodov,

2. P. SAGAN 37,

3. Kittel 24,

4. Kristoff 24



Poradie tímov:



1. Quick-Step Floors (Belg.) 13:10:36 h,

2. Astana (Kaz.),

3. Bora-Hansgrohe (Nem.),

4. Bahrain-Merida (Bahr.),

5. Trek - Segafredo (USA),

6. Wanty-Groupe Gobert (Belg.),

7. Kaťuša-Alpecin (Rus.),

8. Dimension Data (JAR),

9. Sunweb (Nem.),

10. Solutions Credits (Fr.) všetky rovnaký čas





Fontenay le Comte 7. júla (TASR) – Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) obsadil v sobotňajšej úvodnej etape 105. ročníka cyklistických pretekov Tour de France druhé miesto. Víťazom sa po dramatickom závere stal kolumbijský pretekár Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), tretie miesto patrí Nemcovi Marcelovi Kittelovi (Kaťuša-Alpecin).Na štart rovinatého úseku z Noirmoutier en l' Ile do Fontenay le Comte sa postavilo 176 cyklistov z 22 tímov. V pelotóne nastúpilo sedem národných majstrov: Yves Lampaert (Belgicko), Gorka Izagirre (Španielsko), Michal Kwiatkowski (Poľsko), Lukas Pöstlberger (Rakúsko), Daryl Impey (Juhoafrická republika), Bob Jungels (Luxembursko) a Peter Sagan, ktorý je zároveň úradujúci majster sveta. Pre futbalové majstrovstvá sveta odštartovala etapa o jedenástej predpoludním. Už pri prvom ataku sa dostala do úniku trojica domácich pretekárov Jerome Cousin (Direct Energie), Kevin Ledanois (Fortuneo Samsic) a Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) a začala si postupne budovať náskok, ktorý sa vyšplhal k štyrom minútam. Ľahký vietor v prvej hodine skupinke skôr pomáhal a napredovala priemernou rýchlosťou 46 km/h. Pelotón však držal trio pod kontrolou.Po 119,5 km etapy čakala na jazdcov šprintérska prémia v La Tranche sur Mer a Sagan sa s ďalšími favoritmi snažil v pelotóne zaujať čo najvýhodnejšiu pozíciu. Dvadsať bodov si v prémii pripísal Cousin, o tri menej Ledanois a pätnásť Offredo. Náskok trojice na čele sa v tej chvíli pohyboval na úrovni 1:50 min a postupne klesal. Bodkovaný dres si na jedinej horskej prémii štvrtej kategórie Cote de Vix (dĺžka 700 m, priemerný sklon 4,3%) vybojoval Ledanois po súboji s krajanom Cousinom. Skupina sa po prémii rozpadla a odpadlíka Ledanoisa pohltil pelotón. Dvadsať kilometrov pred cieľom pokračovali Cousin a Offredo už len s polminútovým náskokom a v pelotóne sa začalo dopredu tlačiť stále viac tímov. Z pelotónu sa neočakávane odpútal Belgičan Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), aby zabojoval o bonusové sekundy, ktoré sa rozdávali 13,5 km pred cieľom. Tri sekundy sa stali korisťou Cousina, dve získal Offredo a jednu Naesen, ktorý už zakrátko opäť zmizol v pelotóne. Desať kilometrov pred cieľom sa na zemi ocitlo približne desať jazdcov, medzi inými Arnaud Demare (Groupama-FDJ) a v poli skončil po kolízii aj Christopher Froome (Sky). Problémy mal tiež ďalší adept na celkové prvenstvo Nairo Quintana (Movistar).Sagan mal pred záverečným špurtom výhodnú pozíciu, no Gaviria bol nad sily Slováka aj všetkých ostatných. Dvadsaťtriročný cyklista sa stal iba druhým Kolumbijčanom, ktorý bude jazdiť v žltom drese: