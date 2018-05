Tecl vystrieľal Slavii pohár proti bývalým spoluhráčom: Emócie sa bili

V tábore Jablonca zavládlo po prehre sklamanie.

Mladá Boleslav 10. mája (TASR) - Slovenský futbalista Miroslav Stoch spečatil gólom v 90. minúte triumf Slavie Praha v Českom pohári. "Zošívaní" zdolali v stredajšom finále v Mladej Boleslavi Jablonec 3:1 a po 16-ročnej prestávke sa tešili zo zisku pohárovej trofeje. O úvodné dva presné zásahy Slavie sa v prvom polčase postaral Stanislav Tecl, ktorý bol hrdinom finále.



Dvadsaťsedemročný útočník vlani v "ligovom finále" proti Brnu (4:0) strelil dva góly a Slavia získala titul. O rok neskôr opäť napol sieť dvakrát a mal leví podiel na zisku ďalšej trofeje pre svoj tím. "Nádherný pocit, každý tímový úspech je krásny zážitok," vyhlásil Tecl, ktorý na jeseň hosťoval v Jablonci. V jeho drese pookrial, nastrieľal osem gólov, a teraz sa mu "odvďačil" ako jeho finálový kat. "Musím priznať, že sa vo mne chvíľu bili emócie. Všetkých chalanov dobre poznám, ale taký je futbal. Teraz som v Slavii a robím pre ňu maximum. Do cesty sa nám postavili hráči Jablonca a ja robím, čo viem, aby sme uspeli. Viem, ako ich finálová prehra bolí. Prajem im, aby skončili v lige tretí a vybojovali Európsku ligu. Hrajú dobre, zaslúžili by si ju."



Vo finále sa presadil z malého vápna po centroch z ľavej strany, oba góly si boli podobné. "Boli ľahké, dal som ich skoro do prázdnej bránky. Je to zásluha celého tímu, dobre sme tie centre kopali," citoval Tecla server idnes.cz. Jeho tím má tri kolá pred koncom ligy už len teoretickú šancu na zisk titulu, na Viktoriu Plzeň stráca šesť bodov. "Keď skončíme druhí, sezóna bude úspešná. Ale čaká nás ešte veľa práce," poznamenal Tecl. Slaviu čaká koncom júna súboj o československý Superpohár proti víťazovi Slovnaft Cupu, ktorým sa stal rovnako ako minulý rok Slovan Bratislava.



V tábore Jablonca zavládlo po prehre sklamanie. "Slavia berie všetko a my sme zdolaní, odchádzame teda smutní. Súper vyhral zaslúžene, mal väčší hlad po víťazstve. Škoda, že Masopust nepremenil svoju šancu, možno by sa zápas pri našom vedení vyvíjal inak. Naopak, inkasovali sme po zbytočnej strate lopty v strede ihriska a to Slaviu dostalo na koňa. Snažili sme sa a podarilo sa nám vyrovnať po štandardke Pernicu, ale vzápätí sme z malého vápna inkasovali a to bol asi rozhodujúci okamih finále. Na pohár musíme zabudnúť, čakajú nás posledné tri ligové kolá a musíme sa na ne sústrediť. Bude dôležité, aby si hráči vyčistili hlavy. Cieľom je skončiť na pozícii, ktorá zaručuje štart v Európskej lige," uviedol pre klubový web tréner Jablonca Petr Rada.