POTVRDENÉ: Telo nájdené vo vraku lietadla patrí futbalistovi Salovi

Londýn 8. februára (TASR) - Telo vyzdvihnuté z vraku lietadla na dne Lamanšského prielivu patrí argentínskemu futbalistovi Emilianovi Salovi. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie polície v anglickom grófstve Dorset.



"Telo, ktoré dnes priviezli do prístavu v Portlande, bolo oficiálne identifikované... a patrí profesionálnemu futbalistovi Emilianovi Salovi," uviedla na Twitteri dorsetská polícia.



Lietadlo so Salom na palube, ktoré pilotoval 59-ročný David Ibbotson, havarovalo 21. januára nad Lamanšským prielivom, približne 34 kilometrov od pobrežia britského ostrova Guernsey. Záchranári objavili jeho vrak v nedeľu.



K troskám lietadla vyslali podmorské diaľkovo ovládané vozidlo, ktoré preukázalo, že na morskom dne sa nachádza lietadlo Piper PA-46 Malibu s registračným číslom N264DB. V stredu z neho vytiahli jedno telo, avšak neuviedli, či patrí Salovi, alebo Ibbotsonovi.



Sala mal prestúpiť do waleského klubu Cardiff City za rekordných 15 miliónov libier. Dvadsaťosemročný argentínsky futbalista letel na stroji PA-46 Malibu z francúzskeho Nantes do Cardiffu, keď malé lietadlo zmizlo z radarov nad Lamanšským prielivom.