AUSTRALIAN OPEN: Halepová po maratónskom zápase: Som takmer mŕtva

Ženy - dvojhra - 3. kolo:



Simona Halepová (1-Rum.) - Lauren Davisová (USA) 4:6, 6:4, 15:13,

Karolína Plíšková (6-ČR) - Lucia Šafářovou (29-ČR) 7:6 (6), 7:5,

Madison Keysová (17-USA) - Ana Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:4,

Caroline Garciová (8-Fr.) - Aliaksandra Sasnovičová (Bielorus.) 6:3, 5:7, 6:2

Naomi Osaková (Jap.) - Ashleigh Bartyová (18-Aus.) 6:4, 6:2,

Barbora Strýcová (20-ČR) - Bernarda Perová (USA) 6:2, 6:2



Melbourne 20. januára (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 3. kole si ako nasadená jednotka poradila s Američankou Lauren Davisovou po trojsetovej dráme 4:6, 6:4 a 15:13. Ďalej ide aj šiesta nasadená Karolína Plíšková, ktorá si v Českom derby poradila s krajankou Luciou Šafářovou 7:6 (6) a 7:5.Halepová, ktorá nastúpila so zraneným ľavým členkom, sa so svojou súperkou nadrela, duel trval až tri hodiny a 45 minút.citovala Halepovú agentúra AP.Zápas vyrovnal počtom gemov predchádzajúci rekord ženskej dvojhry na turnaji, 48 odohrali aj Chanda Rubinová s Arantxou Shanchezovou v roku 1996. Minutážou bol takmer o hodinu kratší ako rekordný 4 hodiny a 44 minút trvajúci zápas Francescy Schiavoneovej so Svetlanou Kuznecovovou v roku 2011.povedala Halepová, ktorá si zranila ľavý členok ešte v prvom kole.dodala.Do ďalšieho kola sa prebojovala aj druhá česká reprezentantka. Barbora Strýcová si ako dvadsiata nasadená poradila s americkou súperkou Bernardou Perovou v dvoch setoch dvakrát 6:2. V osemfinále ju čaká opäť krajanka Karolína Plíšková.