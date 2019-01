Do osemfinále Australian Open pustupujú Serena aj Djokovič

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Madison Keysová (17-USA) - Elise Mertensová (12-Belg.) 6:3, 6:2

Serena Williamsová (16-USA) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:2, 6:1

Naomi Osaková (4.Jap.) - Su-Wei Hsieh (28-Taiw.) 5:7, 6:4, 6:1

Jelina Svitolinová (6-Ukr…) - Šuaj Čang (Čína) 4:6, 6:4, 7:5

Anastasija Sevastovová (13-Lot.) - Čchiang Wang (21.Čína) 6:3, 6:3

muži - dvojhra - 3. kolo:



Miloš Raonič (16-Kan.) - Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 6:4, 6:4, 7:6 (4)

Pablo Carreno-Busta (23-Šp.) - Fabio Fognini (12-Tal.) 6:2, 6:4, 2:6, 6:4

Kei Nišikori (8-Jap.) - Joao Sousa (Portug.) 7:6 (6), 6:1, 6:2

Daniil Medvedev (15-Rus.) - David Goffin (21-Belg.) 6:2, 7:6 (3), 6:3

Novak Djokovič (1-Srb.) - Denis Shapovalov (25-Kan.) 6:3, 6:4, 4:6, 6:0

Melbourne 19. januára (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do osemfinále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open v Melbourne. V 3. kole ako nasadená štvorka zdolala Taiwančanku Su-Wei Hsieh 5:7, 6:4, 6:1. Ďalej idú aj bývalá svetová jednotka Američanka Serena Williamsová, Ukrajinka Jelina Svitolinová a Lotyška Anastasija Sevastovová.Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 3. kole ako nasadená pätnástka zdolal dvadsaťjednotku "pavúka" Belgičana Davida Goffina 6:2, 7:6 (3), 6:3. Suverénne ide ďalej šestnásty nasadený Kanaďan Miloš Raonič, ktorý zdolal francúzskeho deblového špecialistu Pierra-Huguesa Herberta 6:4, 6:4, 7:6 (6).citovala agentúra AFP slová Raoniča, ktorý by mal byť začiatkom februára lídrom kanadského tímu v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti Slovensku na antuke v bratislavskom NTC.Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 3. kole ako nasadená jednotka zdolal dvadsaťpäťku "pavúka" Kanaďana Denisa Shapovalova 6:3, 6:4, 4:6, 6:0. V treťom sete stratil náskok 4:2 a skomplikoval si situáciu. Vo štvrtom dejstve však už na dvorci v aréne Roda Lavera dominoval a súperovi uštedril "kanára".