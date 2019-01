AUSTRALIAN OPEN: Pouille je tretím semifinalistom mužskej dvojhry

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Lucas Pouille (28-Fr.) - Miloš Raonič (16-Kan.) 7:6 (4), 6:3, 6:7 (2), 6:4

Melbourne 23. januára (TASR) - Francúzsky tenista Lucas Pouille sa stal tretím semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále ako nasadená dvadsaťosmička po výbornom výkone vyradil šestnástku "pavúka" Kanaďana Miloša Raoniča 7:6 (4), 6:3, 6:7 (2), 6:4 a dosiahol životný úspech.Po prvý raz v kariére postúpil medzi elitné kvarteto na podujatí veľkej štvorky. Pouille počas celého zápasu skvele returnoval. V treťom sete nevyužil viacero brejkbalov, no v koncovke štvrtého dejstve prelomil podanie Raoniča. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazovi súboja medzi najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Japoncom Keim Nišikorim.povedal Pouille v prvom pozápasovom interview s bývalým americkým tenistom Johnom McEnroeom.Raonič, ktorý zatiaľ chýba v kanadskej nominácii na kvalifikačný duel Davisovho pohára proti Slovensku, počas celého zápasu s Pouilleom nebol vo svojej koži. Nemal takú vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania ako v predchádzajúcich dueloch Melbourne, pri dlhších výmenách bol príliš pasívny. V závere štvrtého setu pri dvoch mečbaloch Pouillea predviedol na sieti skvelé voleje, no pri treťom skončila loptička z jeho rakety v aute.