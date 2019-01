AUSTRALIAN OPEN: Raonič po triumfe nad Zverevom: Hral som neuveriteľne

Muži - dvojhra - osemfinále:



Lucas Pouille (28-Fr.) - Borna Čorič (11-Chor.) 6:7 (4), 6:4, 7:5, 7:6 (2), Miloš Raonič (16-Kan.) - Alexander Zverev (4-Nem.) 6:1, 6:1, 7:6 (5), Kei Nišikori (8-Jap.) - Pablo Carreno Busta (23-Šp.) 6:7 (8), 4:6, 7:6 (4), 6:4, 7:6 (8)

Melbourne 21. januára (TASR) -Japonský tenista Kei Nišikori postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Ôsmy nasadený hráč zvíťazil v pondelok nad 23. nasadeným Pablom Carrenom Bustom zo Španielska po päťsetovej bitke 6:7 (8), 4:6, 7:6 (4), 6:4, 7:6 (8). Maratónsky duel trval päť hodín a päť minút a to piaty najdlhší zápas v histórii turnaja.Piaty set sa dostal až do supertajbreku, Japonec v ňom prehrával už 5:8, no päťbodovou sériou ho nakoniec dotiahol do víťazného konca 10:8. Pre Nišikoriho to bol už tretí päťsetový zápas na turnaji, pričom druhýkrát odvrátil manko dvoch setov. Vo štvrťfinále sa stretne s lepším z dvojice Novak Djokovič a Daniil Medvedev.povedal Nišikori, ktorý počas štyroch duelov strávil na kurtoch Australian Open už 13 hodín a 47 minút.citovala ho agentúra AFP.Kanadský tenista Miloš Raonič postúpil do štvrťfinále, keď ako nasadená šestnástka vyradil štvorku "pavúka" Nemca Alexandra Zvereva 6:1, 6:1, 7:6 (5).povedal pre akreditované médiá Raonič, ktorý by mal byť začiatkom februára lídrom kanadského tímu v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti Slovensku na antuke v bratislavskom NTC.Rodákovi z čiernohorskej Podgorice pri pohľade na žreb tohtoročného Australian Open nebolo príliš do spevu. Hneď v úvodnom kole musel čeliť domácemu Nickovi Kyrgiosovi." dodal wimbledonský finalista z roku 2016, ktorý vo štvrťfinále nastúpi proti Francúzovi Lucasovi Pouilleovi.