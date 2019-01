AUSTRALIAN OPEN: Shapovalov, Sousa a Pouille postúpili do 2. kola

Muži - dvojhra - 1. kolo:'



Taro Daniel (Jap.) - Thanasi Kokkinakis (Austr.) 5:7, 4:2 - skreč, Denis Shapovalov (25-Kan.) - Pablo Andujar (Šp.) 6:2, 6:3, 7:6 (3), Joao Sousa Portug.) - Guido Pella (Arg.) 7:6 (2), 4:6, 7:6 (5), 4:6, 6:2, Lucas Pouille (28-Fr.) -Michail Kukuškin (Kaz.) 6:1, 7:5, 6:4, David Goffin (21-Belg.) - Christian Garin (Čile) 6:0, 6:2, 6:2, Pablo Carreno-Busta (23-Šp.) - Luca Vanni (Tal.) 6:7 (5), 2:6, 6:3, 7:5, 6:4, Hyeon Chung (24-Kór. rep.) - Bradley Klahn (USA) 6:7 (5), 6:7 (5), 6:3, 6:2, 6:4, Jevgenij Donskoj (Rus.) - Láslo Djere (Srb.) 6:7 (5), 6:4, 6:1, 7:6 (5), Alexander Zverev (4-Nem.) - Aljaž Bedene (Slov.) 6:4, 6:1, 6:4, Alex Bolt (Austr.) - Jack Sock (USA) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2, Gilles Simon (29-Fr.) - Bjorn Fratangelo (USA) 7:6 (2), 6:4, 6:2, Borna Čorič (11-Chor.) - Steve Darcis (Belg.) 6:1, 6:4, 6:4, Kei Nišikori (8-Jap.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 3:6, 6:7 (6), 6:0, 6:2, 3:0 - skreč, Ryan Harrison (USA) - Jiří Veselý (ČR) 6:0, 7:5, 6:3. Daniil Medvedev (15-Rus.) - Lloyd Harris (RSA) 6:1, 6:2, 6:1, Fabio Fognini (12-Tal.) - Jaume Munar (Šp.) 7:6 (3), 7-6 (7), 3:1 - skreč, Leonardo Mayer (Arg.) - Nicolas Jarry (Čile) 7:6 (4), 7:6 (3), 4:6, 6:3, Iľja Ivaška (Biel.) - Malek Jaziri (Tun.) 4:6, 7:6 (6), 6:1, 4:0 - skreč, Ivo Karlovič (Chor.) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:7 (5), 7:6 (5), 7:6 (3), 7:6 (5), Pierre-Hugues Herbert (Fr.) - Sam Querrey (USA) 5:7, 7:6 (6), 6:3, 6:1, Márton Fucsovics (Maď.) - Albert Ramos (Šp.) 6:3, 6:4, 6:7 (5), 6:3

Melbourne 15. januára (TASR) - Japonský tenista Kei Nišikori postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Ako nasadená osmička prehral úvodné dva sety s Poliakom Kamilom Majchrzakom 3:6, 6:7 (6), no podarilo sa mu otočiť nepriaznivý vývoj. Tretie dejstvo vyhral 6:0, štvrté 6:2 a v rozhodujúcom viedol 3:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre kŕče.Suverénne ide ďalej štvrtý nasadený Nemec Alexander Zverev. Vlaňajší víťaz turnaja majstrov v Londýne si poradil so Slovincom Aljažom Bedenem 6:4, 6:1, 6:4. Minuloročný semifinalista Australian Open Hyeon Chung z Kórejskej republiky otočil zápas proti Američanovi Bradleymu Klahnovi, po päťsetovom maratóne zvíťazil 6:7 (5), 6:7 (5), 6:3, 6:2, 6:4.