Češky vo finále proti USA bez zranenej Karolíny Plíškovej

Češky sa prebojovali do šiesteho finále v priebehu uplynulých ôsmich rokov.

Praha 3. novembra (TASR) - Karolína Plíšková vynechá finále Pohára federácie, v ktorom si české tenistky zmerajú v Prahe (10.-11. novembra) sily s USA. Dôvodom je natrhnutý lýtkový sval a obnovenie chronických problémov so zápästím, informoval portál idnes.cz. Plíškovú nahradí v tíme Barbora Krejčíková.



"Môj štart je vylúčený. Veľmi ma to mrzí. Už na MS WTA v Singapure boli dni, keď ma to bolelo aj pri chôdzi a cítila som sa hrozne. Ale neprikladala som tomu veľkú váhu. Na finále som sa veľmi tešila. Máme však natoľko silný tím, že ma dievčatá zastúpia. Budem im veľmi držať palce," uviedla Plíšková.



Češky sa prebojovali do šiesteho finále v priebehu uplynulých ôsmich rokov. Pod vedením kapitána Petra Pálu v rozhodujúcom súboji o cennú trofej ešte neprehrali, triumfovali v rokoch 2011, 2012, 2014, 2015 aj 2016.



Američanky pricestujú do českej metropoly bez Sloane Stephensovej, Madison Keysovej i sestier Sereny a Venus Williamsových. Kapitánka Kathy Rinaldiová nominovala kvarteto Danielle Collinsová, Sofia Keninová, Alison Riskeová, Nicole Melicharová.