Cibulková prehrala v 2.kole turnaja WTA v Dubaji s Karolínou Plíškovou

Dvojhra - 2. kolo:



Karolína Plíšková (4-ČR) - Dominika CIBULKOVÁ (SR) 6:2, 3:6, 6:3

Dubaj 19. februára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková prehrala v utorňajšom 2. kole dvojhry na turnaji WTA v Dubaji so štvrtou nasadenou Češkou Karolínou Plíškovou 2:6, 6:3 a 3:6.Prvý set bol vyrovnaný len do stavu 2:2. Následne získala Plíšková štyri gemy za sebou a vyhrala ho presvedčivo 6:2. Druhé dejstvo patrilo 29-ročnej Slovenke, ktorá prelomila hneď prvé podanie súperky a dostala sa do vedenia 2:0. V ďalšom priebehu si obe hráčky svoj servis podržali, Cibulková vyhrala set 6:3. Česká tenistka získala rozhodujúci brejk v šiestej hre tretieho setu, dostala sa do vedenia 4:2 a stretnutie doviedla do víťazného konca.Plíšková sa v osemfinále stretne s Američankou Alison Riskeovou.