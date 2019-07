Tenis: Daubnerová získala bronz v dvojhre na ME do 14 rokov

Naposledy sa to Slovákom podarilo v roku 2016, keď získali bronz Romana Čisovská a Nina Stankovská vo štvorhre do 14 rokov.

Most 27. júla (TASR) - Slovenská mládežnícka tenisová reprezentantka Nikola Daubnerová získala bronzovú medailu v dvojhre na majstrovstvách Európy do 14 rokov v českom Moste. V sobotňajšom semifinálovom zápase prehrala s Melisou Ercanovou z Turecka 6:3, 5:7 a 5:7. Daubnerová získala pre slovenský mládežnícky tenis prvú medailu z letných ME jednotlivcov po troch rokoch.



Naposledy sa to podarilo v roku 2016, keď získali bronz Romana Čisovská a Nina Stankovská vo štvorhre do 14 rokov. V dvojhre dosiahla naposledy medailový úspech v roku 2012 Petra Uberalová v kategórii do 18 rokov, keď si vybojovala titul. Informovala oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).