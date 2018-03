VIDEO: DAVIS CUP: Toto je Hrbatého nominácia na duel s Bosnou

Duel 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny sa uskutoční 6.-7. apríla na antuke v bratislavskom NTC. Jeho víťaz postúpi do septembrovej baráže o svetovú skupinu.

Bratislava 20. marca (TASR) - Šestica slovenských tenistov Lukáš Lacko, Andrej Martin, Martin Kližan, Jozef Kovalík, Norbert Gombos, Igor Zelenay figuruje v širšej nominácii nového daviscupového kapitána Dominika Hrbatého na zápas s Bosnou s Hercegovinou. Duel 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny sa uskutoční 6.-7. apríla na antuke v bratislavskom NTC. Jeho víťaz postúpi do septembrovej baráže o svetovú skupinu.



V daviscupovej histórii pôjde o prvé vzájomne stretnutie medzi Slovenskom a Bosnou a Hercegovinou. Bude sa hrať v novom dvojdňovom formáte na dva víťazné sety. Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 16.00 h. V sobotu od 14.00 h sú na programe štvorhra a záverečné single. Hlavným rozhodcom bude Brit Phil Evans, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Nemec Timo Janzen a Tunisan Yassine Lakhdar. Slováci vlani v septembri v NTC ešte pod vedením Miloslava Mečířa zdolali v baráži Poľsko 4:1 a udržali sa v druhej lige.







Mečíř bol doteraz jediný kapitán daviscupového tímu v ére samostatnosti. Olympijský víťaz zo Soulu 1988 sa vlani na jeseň rozhodol, že zo zdravotných dôvodov nebude pokračovať vo funkcii. Hrbatý je v Davis Cupe slovenským rekordérom a v roku 2005 bol lídrom tímu, ktorý to dotiahol až do finále bojov o "šalátovú misu". V súboji proti Chorvátsku zdolal Maria Ančiča i Ivana Ljubičiča, Slováci však napokon prehrali 2:3.



Hrbatý oznámi užšiu nomináciu na zápas s Bosnou a Hercegovinou v priebehu budúceho týždňa. "Jedného hráča si nechám do rezervy pre prípad, ak by sa niekto zranil. Prípravu odštartujeme už v stredu, keď odcestujeme na sústredenie do španielskej Marbelly, kde sa budúci týždeň uskutoční challenger. Predstavia sa na ňom Kližan, Martin, Kovalík, Gombos i Zelenay. Lacko sa pripojí k tímu po skončení účinkovania na turnaji v Miami a v Marbelle bude trénovať. Chceme, aby sa tím stmelil a aby v ňom vládla dobrá atmosféra. Počas sústredenia i turnaja budú na programe spoločné večere a ďalšie akcie," informoval Hrbatý na utorňajšej tlačovej konferencii.







S nápadom zorganizovať spoločné sústredenie prišli hráči. "Chceli sme nejakú zmenu a toto bola výborná myšlienka. Uvažovali sme, či okrem sústredenia absolvujeme pred daviscupovým duelom aj turnaj a rozhodli sme sa, že budeme štartovať na challengeri v Marbelle," povedal Kližan, ktorý víta dvojdňový daviscupový formát. "Je to veľmi pozitívna zmena. Hráči musia počas roka odohrať množstvo turnajov a daviscupové týždne boli často dosť veľkou záťažou. Teraz aspoň ušetríme energiu."



Hrbatý považuje Bosnu a Hercegovinu za tvrdý oriešok. "Damir Džumhur je na 30. mieste svetového rebríčka ATP a vlani dosiahol skvelé výsledky. Zdolať ho bude veľmi náročné. Cesta k úspechu by mohla viesť cez bosniansku dvojku Mirzu Bašiča a cez štvorhru. Bašič preferuje hardy, na antuke hrá iba dva-tri turnaje do roka, čo by mohla byť pre našich chalanov výhoda. V debli sa spoliehame na Igora Zelenaya, ktorý je vo veľmi dobrej forme," uviedol pre TASR nový šéf slovenskej daviscupovej lavičky.



Hrbatý o spolupráci s Kližanom: Nemôžem povedať jedno krivé slovo

Nový kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý si pochvaľuje trojmesačnú trénerskú spoluprácu s Martinom Kližanom. O jej prípadnom predĺžení sa rozhodne po dueli 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny s Bosnou a Hercegovinou, ktorý je na programe 6.-7. apríla na antuke v bratislavskom NTC.



"Zatiaľ sme to neriešili, lebo ešte je pred nami Davis Cup. Uvidíme, či Martin bude chcieť pokračovať, alebo či s niečím príde. Pokiaľ ide o hodnotenie našej doterajšej spolupráce, na Kližka nemôžem povedať jedno krivé slovo. Nemám voči nemu žiadnu výhradu. Vždy urobil to, na čom sme sa dohodli, alebo čo bolo treba odtrénovať. Keď bolo treba spraviť niečo navyše, akceptoval to bez nejakých rečí a odzrkadlilo sa to aj na jeho výsledkoch. Vyhral challenger v Indian Wells, má to veľmi dobre rozbehnuté. Do začiatku Roland Garros by mohol byť v elitnej svetovej stovke," povedal pre TASR Hrbatý.



Aj Kližan hodnotí spoluprácu veľmi pozitívne. "Zatiaľ je to výborné. Urobili sme veľkú spoločnú prípravu, bolo to veľmi intenzívne. Našťastie sa to ukázalo aj na turnajoch. Priznám sa, že takýto pozitívny vstup do sezóny som nečakal. Nepočítal som s tým, že to pôjde rapídne hore. Teraz ideme na antuku. Dúfam, že moja forma bude ešte gradovať," uviedol momentálne 140. hráč svetového rebríčka ATP.