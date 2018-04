DAVIS CUP: Hrbatý o vyradení Lacka z nominácie: Bolo to ťažké

Pri konečnom rozhodovaní prihliadal šéf slovenskej lavičky aj na štvorhru, ktorá môže byť jazýčkom na váhach.

Bratislava 5. apríla (TASR) - Nový kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý musel pred zápasom s Bosnou a Hercegovinou riešiť dilemu. K dispozícii mal šesť tenistov, no do konečnej nominácie sa mohlo dostať iba päť hráčov. "Čierny Peter" napokon zostal v rukách Lukášovi Lackovi, ktorý je najvyššie postaveným slovenským singlistom.



"Bolo to ťažké rozhodovanie. Chlapci boli vyše týždňa spolu na sústredení a challengeri v španielskej Marbelle, Lukáš sa k nám pripojil minulú stredu. Makal, tvrdo na sebe pracoval a hoci antuka nie je jeho obľúbený povrch, nehral na nej zle. Povedal by som, že hral až nadštandardne. Niekoho som však vynechať musel. Je mi ľúto, že to bol práve Lukáš, tenisový život je už však taký," uviedol Hrbatý.



Pri konečnom rozhodovaní prihliadal šéf slovenskej lavičky aj na štvorhru, ktorá môže byť jazýčkom na váhach. "Musel som zvážiť rôzne možnosti pre prípad, že by niekto odohral v piatok náročný zápas alebo by sa niekto zranil. Predbežne som do debla nominoval pár Igor Zelenay, Andrej Martin. V talóne je ešte Jozef Kovalík, ktorý v Marbelle postúpil s Martinom Kližanom do finále štvorhry a na antuke sa tiež ukazuje vo veľmi dobrom svetle."